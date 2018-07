Wie nog niet verliefd op hem was, is dat nu wel: Ed Sheeran pakt Werchter in

Jolien Boeckx

01 juli 2018

23u16 48 Muziek Eén broeierig hete Werchter-wei, 65.000 fans en één kleine, rosse Brit met een gitaar. Ed Sheeran kwam, zag en overwon. De ene hit volgde de andere, iedereen brulde en danste mee. En wie nog niet verliefd was op die simpele ‘boy next door’ uit Suffolk, was dat na gisteravond wel.

Dat zijn optreden nagenoeg perfect zou zijn, wist elke toeschouwer in het publiek al op voorhand. Sheeran reist al sinds maart vorig jaar de wereld rond met z’n ‘Divide’-tournee en weet intussen als geen ander hoe je een massa volk inpakt: gewoon door die ‘boy next door’ te blijven. Al bleef het een beetje afwachten wat dat op de main stage van het festivalpark van Werchter zou geven. Ed staat ten slotte altijd alleen op het podium, zónder band. "Maar alle instrumenten die je hier vanavond hoort, heb ik op voorhand live opgenomen en speel ik nu af met mijn ‘loopstation’. Het lijkt dus wel alsof ik hier met een paar extra muzikanten sta", zei hij vooraf tegen de menigte. Maar eerlijk? Een echte drummer of bassist hebben we helemaal niet gemist. Hij en zijn gitaar, meer had het publiek niet nodig.

