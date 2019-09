Wie is Lizzo? Alles wat je moet weten over de ‘Truth Hurts’-zangeres MVO

01 september 2019

12u29 0 Muziek Als je nog nooit van Lizzo gehoord hebt, zal daar snel verandering in komen. De zangeres is namelijk goed op weg om één van de grootste namen van het moment te worden. Met haar single ‘Truth Hurts’ is ze momenteel overal te horen, en naar eigen zeggen is ze inderdaad ‘100% that bitch’.

Melissa Jefferson (31), zoals ze in het echte leven heet, bracht in april haar derde studio-album ‘Cuz I Love You’ uit. Daarmee beklimt ze nu wereldwijd de hitlijsten. Het kwam binnen op nummer 6 in de Billboard 200. In januari kwam ze echter al voor het eerst in de kijkers te staan, met haar single ‘Juice’. Niet veel later scoorde ze ook een hit met ‘Tempo’, maar opvallend genoeg scheert ze vooral hoge toppen met ‘Truth Hurts’, een nummer uit 2017, dat vandaag pas wordt opgemerkt.

‘Truth Hurts’ staat ondanks dat het twee jaar oud is nog steeds op de nieuwe plaat. Het kreeg veel aandacht nadat het werd afgespeeld in een scène van de Netflix-film ‘Someone Great’, met Gina Rodriguez, DeWanda Wise en Brittany Snow. De populariteit van de film en het platform zorgden voor een tweede leven voor ‘Truth Hurts’, en maakte in één keer het zinnetje ‘I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch’ onsterfelijk.

Lizzo woonde tien jaar in Detroit, Michigan, voor ze verhuisde naar Texas. In juli dit jaar keerde ze terug naar Detroit voor een optreden tijdens een festival. Ze vertelde haar aanwezige fans met een krop in de keel hoe ze onderweg naar daar een billboard met een gigantische foto van zichzelf had gezien. “Ik ben niet echt een flashy type, weet je wel? Ik doe dit uit liefde voor muziek, omdat ik mensen wil doen lachen. Omdat ik mensen zich beter wil doen voelen, en omdat ik mezelf beter wil voelen. Omdat ik de wereld een betere plaats wil maken.”

Overleden vader

Maar toen ze zichzelf zag staan op een gebouw in haar geboortestad, ging er toch even iets anders door haar hoofd. “Ik moest denken aan mijn vader, en hoe trots hij nu op mij zou zijn.” Haar vader, Michael Jefferson, overleed toen ze nog op de hogeschool zat.

Haar fans, die zichzelf de ‘Lizzbians’ noemen, juichten haar toe vanuit het publiek. Sinds de release van haar nieuwe album zijn haar concerten namelijk stuk voor stuk in een mum van tijd uitverkocht.

Dwarsfluit

Hoewel ze vandaag bekendstaat als popzangers en rapper, heeft ze een klassieke muzikale opvoeding achter de rug. Zo is ze een getraind dwarsfluitspeler. Af en toe haalt ze haar dwarsfluit er dan ook bij op het podium, tot groot jolijt van de toeschouwers. Ze zat in de fanfare van de University of Houston tot ze er afstudeerde. “Waarom ik er precies mee ben begonnen weet ik niet”, zei ze daarover in een interview. “De blokfluit heeft míj gekozen, lang geleden, toen ik nog op de langere school zat. En sindsdien ben ik er gewoon nooit mee gestopt.”

HAVE U EVER SEEN A BITCH PLAY FLUTE THEN HIT THE SHOOT? pic.twitter.com/aVy3E6kIVF |L I Z Z O|(@ lizzo) link

Unieke look

Lizzo zit ook vol zelfvertrouwen wat haar lichaam betreft. Ze voelt zich niet minder in de muziekbusiness omdat ze een zwaardere vrouw is. “Ik vind mijn lichaam heel mooi. Vanuit welke hoek je het ook fotografeert of filmt. Ik weet dat ik er soms ontevreden dingen over zeg, maar kom, het blijft een sexy pakketje.”

Ze geeft wel toe dat het lang geduurd heeft voor ze zich zo zelfzeker voelde. “Ik heb het gevoel dat ik voor een groot deel van mijn leven ben neergezet als ‘die dikke zangeres’. Dat is niet fijn. Maar ik heb me er na een tijdje over gezet. Ik dacht: ik moet gewoon zó goed zijn dat ze niet meer om me heen kunnen als artiest. Het gaat niet draaien om mijn gewicht, maar om mijn talent. Om wie ik bén. En ik ben that bitch."

De zangeres heeft er zelfs een hekel aan wanneer magazines haar ‘dapper’ noemen, omdat ze wat zwaarder is. “Dat klinkt alsof ik me zou moeten schamen om buiten te komen, en dus al zeker niet op een podium zou moeten gaan staan”, merkt ze op. “Mensen met overgewicht zo profileren is niet gezond. Ik ben niet dapper, ik ben gewoon mezelf.”

Tiijdens de MTV VMA’s dit jaar, ging ze dan ook zonder knipperen het podium op, om er één van de beste shows van de avond neer te zetten. Met een groot, opblaasbaar achterwerk op de achtergrond en een groepje danseressen met verschillend maten, breekt ze met alle vooroordelen over popzangeressen. Ze zong er niet alleen ‘Truth Hurst’, maar ook ‘Good As Hell’, haar nieuwste single.

Spectrum

Op dit moment is Lizzo single en op zoek, zo blijkt uit haar geflirt met andere bekende personen. Toen ‘Avengers’-ster Chris Evans een Tweet van haar nummer deelde, antwoordde ze hem prompt met ‘Wow, trouw met mij!’. Achteraf nam ze daar een screenshot van en deelde ze dat via Instagram. “Ik kon mijn kans maar wagen!”, klonk het met de knipoog.

Haar seksualiteit beschrijft ze nochtans als een spectrum. “Ik kan mezelf nu niet beschrijven als één ding”, legt ze uit. “We proberen voorlopig nog om alles in hokjes te verdelen: homo, bi, hetero... Maar dat werkt gewoon niet voor mij.”

IInspireren

Wat Lizzo voornamelijk nog wil doen in de muziekwereld, is mensen inspireren die zich aan de kant gezet voelen door de maatschappij. “Ik kan niet op een dag wakker worden en niet zwart zijn. Ik kan niet op een dag wakker worden en geen vrouw zijn. En ik kan niet zomaar een keer wakker worden en niet dik meer zijn. Die drie dingen heb ik altijd tegen gehad in het leven. Ik heb moeten vechten voor mezelf, en nu wil ik vechten voor alle anderen die zich ook zo voelen.”

“Ik ga me volledig smijten op mijn volgende album, want ik heb het gevoel dat ik als ik mijn best doe, dat echt iets groots kan worden. Iets dat mensen zich gaan herinneren...”

Bad bitch?

In tussentijd heeft Spotify zich alvast gesmeten op een rasechte Lizzo-quiz. Ze noemen het de DNA-test, en je kan er testen hoeveel procent bad bitch jij zélf nu eigenlijk bent. Of hij helemaal accuraat is valt te betwijfelen, want Lizzo herself heeft de test ondertussen al afgelegd, en zij bleek maar 93% bad bitch te zijn...

THE PEOPLE AT @SPOTIFY FOUND MY DNA TEST!!! 😱



Wanna know what percent THAT BITCH™️ you are?!



TAKE THE QUIZ AND TAG ME IN IT BIIIIIITCH🥂 https://t.co/uDg07sJR3t pic.twitter.com/gd7hHscW7I |L I Z Z O|(@ lizzo) link