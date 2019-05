Wie is Lauren Daigle, de ‘christelijke Adele’? SD

22 mei 2019

15u52 2 Muziek Haar ‘You Say’ is momenteel Big Hit op radiozender MNM, en wie niet weet wie aan het zingen is, zou het nummer gemakkelijk kunnen toeschrijven aan de Britse Adele (31). Maar Lauren Daigle (27) is in thuisland Amerika minstens een even grote ster, ondermeer dankzij de steun van wereldsterren als Selena Gomez.

In november 2018 post Selena Gomez een filmpje op haar Instagram-pagina. Daarin beveelt ze een lied aan dat haar helpt om met angst en depressie om te gaan: “Dit nummer geeft me het gevoel dat ik over dat gevoel praat. Het is echt moeilijk om niet opgewonden of kwaad te worden als je het gevoel hebt dat je voortdurend het juiste doet en je er bent voor mensen, maar je denkt: ‘Waarom voel ik me dan niet goed?’ Ik zal nu stoppen met praten en dit nummer aanbevelen waar ik echt van houd. Het is uiteraard van Lauren Daigle. Wees niet kwaad dat ik over haar blijf praten, maar ze praat echt mijn taal.”

De aanbeveling van Gomez komt er niet zomaar. De twee leerden elkaar kennen in de befaamde Hillsong-kerk, waar ook andere beroemdheden zoals Justin Bieber, Chris Pratt en de Kardashians openlijk hun geloof komen belijden. Daigle, die met het koor van Hillsong heeft opgetreden, is er kind aan huis.

En dat voor een meisje dat vroeger absoluut géén christelijke muziek wilde maken. “Ik herinner me dat ik onderhandelde met God”, vertelt Daigle in een interview. “’Laat me alsjeblieft nooit christelijke muziek maken’. Dat is gewoon mijn ding niet. Ik ga nooit christelijke muziek maken, dat is stom, het is cheesy.” Maar toen ze vijftien jaar oud was, raakte ze besmet met het cytomegalovirus, een auto-immuunziekte. Twee jaar lang was ze aan haar bed gekluisterd en toen - zo vertelt ze - sprak God haar toe. “Ik zag allemaal visioenen van podia, prijzen en tourbussen. Ik denk dat God je verbeelding gebruikt om tegen je te praten.” Ook haar moeder hielp haar een handje. “Ik mocht het huis niet verlaten en toen zei mijn moeder: ‘Hey, we zullen beginnen met stemlessen’. Eigenlijk om te zeggen: om te vermijden dat je depressief wordt, zullen we je gefocust houden op de muziek. Ik werd verliefd en dat heeft me genezen.”

Succes

Het lijkt erop dat ‘Gods plan’, zoals Lauren het noemt, een succes is, want Lauren Daigle rijgt de triomfen aan elkaar. Haar tweede album ‘Look Up Child’ was het best verkopende album door een christelijke artiest in negen jaar, en het best verkopende album door een vrouw die christelijke muziek maakt sinds LeAnn Rimes’ ‘You Light Up My Life - Inspirational Songs’ uit 1997. Haar eerste single ‘You Say’ bracht 13 weken door in de prestigieuze Billboard Hot 100-hitlijst en werd gespeeld door radiozenders over het hele land. De zangeres won zelfs twee Grammy Awards: één voor ‘beste hedendaagste christelijke muziekalbum’ en een voor ‘beste hedendaagste christelijke muziekperformance of -nummer’.

Zowel haar arrangementen als haar stemgeluid worden regelmatig met dat van Adele vergeleken, en dus is het niet verwonderlijk dat Daigle ook bij ons succes kent.

Controverse

Toch ontsnapt ook een christelijke zangeres niet aan controverse. In oktober 2018 verscheen Daigle in het tv-programma ‘The Ellen DeGeneres Show’ om er haar nieuwe single ‘Still Rolling Stones’ te brengen. Haar conservatieve fans konden daar echter niet mee lachen: hun idool bij een openlijke lesbienne? Wat een verschrikking! Maar Daigle liet zich niet afschrikken door de commentaar en verdedigde haar beslissing. “Ik denk dat op het moment waarop we lijnen beginnen te trekken rond de mensen die we wel of niet kunnen benaderen, dan missen we het hart van God volledig. Ik bezit niet alle antwoorden in het leven en ik ga me zeker niet gedragen alsof dat wel zo is, maar wat ik zeker weet is dat ik niet kan kiezen tegen wie ik vriendelijk ben en aan wie ik wel of niet mijn liefde moet tonen. Want dat is de missie, niet?”

Toch was de heisa daarmee niet voorbij. Een radiopresentator vroeg haar direct of ze homoseksualiteit een zonde vond, en Daigle moest het antwoord schuldig blijven. “Ik kan daar eerlijk gezegd niet op antwoorden. Op een manier heb ik te veel mensen waarvan ik houd die homoseksueel zijn. Ik weet het niet. Ik heb daar gisterenavond nog met iemand over gepraat. Ik kan geen keuze maken. Ik ben God niet.”