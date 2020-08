Whitney Houston zou vandaag 57 jaar worden: 5 hits die haar carrière bepaalden Maxime Segers

09 augustus 2020

17u30

Whitney Houston zou vandaag 57 jaar zijn geworden. De Amerikaanse zangeres overleed in 2012, maar haar muziek leeft nog altijd voort. Wij zetten vijf hits op een rij die een groot deel van haar leven bepaalden.

1. You Give Good Love

Houston lanceerde in 1985 haar titelloze debuutalbum. De bijbehorende single ‘Thinking About You’ flopte, maar het daaropvolgende nummer ‘You Give Good Love’ betekende haar doorbraak. Het lied bereikte de derde plaats in de Billboard Hot 100, waardoor het album ook snel steeg in de Amerikaanse albumlijsten. Niet veel later scoorde ze in Amerika en Engeland haar eerste nummer 1-hit met ‘Saving All My Love For You’.

2. How Will I Know

De zangeres werd bij het televisiekijkende publiek bekend nadat de videoclip van ‘How Will I Know’ op MTV werd gedraaid. Het bijbehorende titelloze album stond vervolgens maar liefst 14 weken op de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst.

3. I Wanna Dance With Somebody

Het tweede album van Houston, getiteld ‘Whitney’, bevatte meerdere hits. Een van die succesnummers is ‘I Wanna Dance With Somebody’. Het lied bereikte de eerste plek in de Amerikaanse hitlijsten en ook veel andere nummers (onder meer ‘Didn’t We Almost Have It All’ en ‘So Emotional’) kwamen op 1 te staan. Dat maakte dat Houston zeven nummer 1-hits achter elkaar scoorde, een record waar ze Elvis Presley en The Beatles mee versloeg.

4. My Love Is Your Love

Houston richtte zich vanaf 1995 vooral op acteren, maar in 1998 keerde ze terug in de studio. Na acht jaar lanceerde ze een nieuw album, waar maar liefst tien miljoen exemplaren van werden verkocht. Het album bevatte wederom veel hits, waaronder het lied ‘My Love Is Your Love’.

5. I Will Always Love You

Houston maakte in 1992 haar filmdebuut in ‘The Bodyguard’. Voor de film werd een aantal nummers geschreven, ook bracht ze haar eigen versie van ‘I Will Always Love You’. Het lied werd een nog grotere hit dan het origineel van Dolly Parton en wordt gezien als een van de grootste successen van Houston. De single is overigens de bestverkochte single van een vrouwelijke artiest ooit.