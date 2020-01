Whitney Houston en Notorious B.I.G. in Rock Hall of Fame MVO

15 januari 2020

16u24

Bron: ANP 2 Muziek Whitney Houston en The Notorious B.I.G. worden dit jaar toegevoegd aan de Rock and Roll Hall of Fame. Ook Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails en T. Rex krijgen een plek in het museum voor popgeschiedenis in Cleveland.

De zes gelukkigen werden geselecteerd door een groep van duizend muzikanten, experts en critici. Tevens wordt een publieksstem meegewogen bij de selectie van de nieuwe rockiconen. Jaarlijks wordt een select groepje artiesten geselecteerd die in aanmerking komen voor een plek in de Rock and Roll Hall of Fame. Voorwaarde is dat ze minstens 25 jaar geleden hun eerste album hebben uitgebracht.

Depeche Mode en Nine Inch Nails stonden al drie keer eerder op de shortlist maar werden tot nu toe steeds niet gekozen. De overige genomineerden deden dit jaar voor het eerst mee.

Op 2 mei is er een officiële ceremonie als de zes uitverkoren artiesten daadwerkelijk worden toegevoegd.