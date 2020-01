Whispering Sons mag op tournee met Editors BDB

17 januari 2020

09u25

Goed nieuws voor de postpunkgroep Whispering Sons. De Rock Rally-winnaar van 2016 is gevraagd om het voorprogramma te verzorgen van niemand minder dan Editors tijdens hun nieuwe tournee.

De populaire Britten blijken sinds hun optreden op De Warmste Week gecharmeerd door de groep van Fenne Kuppens. “We zitten bij hetzelfde platenlabel als Editors, en daar hoorden ze onze muziek voor het eerst”, vertelt Kuppens in Het Nieuwsblad. “Nadat ze ons live zagen, ging de bal aan het rollen.”

Eind deze maand stapt de Vlaamse groep op de tourbus van Editors voor shows in Duitsland, Frankrijk, Polen, Oostenrijk en Kroatië. Ook het Antwerpse Sportpaleis staat op de agenda. “Ik weet niet hoe ik me zo’n uitverkocht Sportpaleis moet voorstellen”, vervolgt Kuppens. “De andere zalen in Europa zullen kleiner zijn, maar het blijft een mooie kans voor ons. We kunnen onszelf voorstellen aan een breder publiek.”