Whispering Sons mag nu ook mee met Editors naar Engeland en Ierland: “Fantastisch gevoel” LH

12 februari 2020

12u17 1 Muziek Het kan niet op voor postpunkgroep Whispering Sons. De Rock Rally-winnaar van 2016 is na een succesvolle tournee langs verschillende Europese steden met Editors nu ook gevraagd om het voorprogramma van Tom Smith en co te verzorgen in Groot-Brittannië en Ierland.

De populaire Britten zijn sinds hun optreden op De Warmste Week vorig jaar gecharmeerd door de groep rond zangeres Fenne Kuppens. Eind deze maand stapte de Limburgse groep al op de tourbus met Editors voor shows in grote zalen in Frankrijk, Duitsland, Polen, Oostenrijk en Kroatië. Ook het Antwerpse Sportpaleis stond op de agenda, en ook daar maakte het vijftal indruk. “Dat was best een spannende show omdat we voor eigen publiek speelden”, zegt gitarist Kobe Lijnen.

“Zagreb was de laatste show van de tour, maar we zijn heel blij dat het verhaal nog niet gedaan is. Ook de crew en de band zelf waren fantastisch. We hadden voordien horrorverhalen over kleinere bands die touren met grote groepen gehoord, maar in ons geval was alles perfect geregeld. Toen wij speelden, waren de zalen meestal al voor drie vierde gevuld. De fans van Editors stonden echt open voor onze muziek”, zegt Lijnen.

Klinkende naam

Eind deze maand en begin maart mag Whispering Sons dus mee met de Britse band naar Birmingham, Londen, Manchester, Dublin en Glasgow. Drie van de vijf shows zijn al uitverkocht. In Britse hoofdstad zullen ze in de legendarische Wembley Arena, een zaal met een capaciteit van 12.500 man, spelen. “Dat is fantastisch, Wembley is een klinkende naam. In Groot-Brittannië hebben we bovendien nog niet zo veel getourd, het is een super mooie kans om ons te bewijzen aan het Britse publiek. In Ierland hebben we zelfs nog nooit gespeeld.”

Tijdens de tour kon Whispering Sons ook uitgebreid praten met de ervaren rotten van Editors. “We hadden het vaak over hun parcours en over hoe zij tourden als jongere band. Ook op persoonlijk vlak is er een klik.” Toch blijven de bandleden van Whispering Sons met beide voetjes op de grond. “Het is nog altijd best om stap per stap te evolueren. We blijven ons best doen en we zien wel wat er op ons af komt.”