Westlife plant een comeback: "Met een song van Ed Sheeran, maar zonder Bryan McFadden" TK

24 september 2018

09u15

Bron: ANP 4 Muziek Goed nieuws voor de fans van Westlife: de Ierse boyband heeft besloten een carrière nieuw leven in te blazen. De mannen zijn bezig met het maken van nieuwe nummers en willen daarna graag op tournee. Dit gaat wel gebeuren zonder hun vroegere frontman Bryan McFadden.

De comeback van de geliefde jaren '90 band geldt alleen voor de overige vier leden Nicky, Kian, Mark en Shane. Volgens The Irish Sun zouden 'the fab four' een eerder aanbod van Simon Cowell van de hand hebben gewezen, omdat hij erop stond dat hun comeback alleen met Bryan aan boord gemaakt kon worden. Hiermee waren de overige bandleden het niet eens en dus gingen ze verder zonder Cowell bij een ander platenlabel.

"De deal is helemaal rond en het gaat er nu echt van komen: de terugkeer van Westlife. Maar absoluut zonder Bryan McFadden, dat hoofdstuk is afgesloten", aldus een bron. McFadden maakt al sinds 2004 geen deel meer uit van de groep, die vanaf dat moment uit vier man bestond tot aan hun split in 2011.

Volgens de Daily Mail zou hun eerste nieuwe single door niemand minder dan Ed Sheeran geschreven zijn.