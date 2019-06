Westlife hoopt op samenwerking met Queen SD

14 juni 2019

20u36

Bron: Metro UK 0 Muziek Dat de Ierse popgroep Westlife grote fan is van Queen, is geen geheim. Tijdens hun meest recente tournee brengt de band namelijk een medley met nummers van de legendarische rockgroep. Nu wil Westlife ook graag samenwerken met Brian May en Roger Taylor, de overblijvende bandleden van Queen.

Volgens een bron dicht bij Westlife, willen de vier bandleden niets liever dan samen met Queen in de studio duiken. “De bandleden zijn grote fans van Queen en brengen elke avond eerbetoon aan hen met een geweldige Queen-medley”, klinkt het. “Freddie Mercury is een icoon en een grote held van Mark (Feehily, red.) in het bijzonder. Ze zijn momenteel met meerdere mensen in gesprek over samenwerkingen, zoals die samenwerking met Ed Sheeran nu. Ze zouden het geweldig vinden om dit te kunnen regelen.”