Wereldtournee Coldplay op twee na meest winstgevende tour ooit avh

21u34

Bron: ANP 0 AFP Chris Martin geeft het beste van zichzelf in Pasadena in Californië. Muziek 'A Head Full of Dreams', de wereldtournee van de Britse groep Coldplay komt op de derde plaats terecht van de meest lucratieve tournees ooit. Dat zegt concertorganisator Live Nation.

Gisteravond sloot Coldplay de wereldtournee af in Argentinië. De ticketverkoop bracht 523 miljoen dollar (444 miljoen euro) op, zo luidt het. Daarmee strandt Coldplay net achter 'A Bigger Bang Tour' van The Rolling Stones een tiental jaar geleden. De Ierse rockers van U2 staan helemaal bovenaan de lijst: hun 'U2 360° Tour' van 2009 tot 2011 bracht 784 miljoen dollar in het laatje.

'A Head Full of Dreams' werd in maart 2016 op gang geschoten in Buenos Aires en ook de laatste show, de 114de, vond plaats in de Argentijnse hoofdstad. De tournee bracht Chris Martin en de zijnen ook naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waar ze in juni dit jaar twee keer optraden. In totaal lokte Coldplay bijna 5,4 miljoen toeschouwers.