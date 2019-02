Wereldster Billie Eilish is grote fan van Stromae: “Hij is echt een genie” TK

26 februari 2019

09u41 0

Ze is nog maar 17, maar verovert de wereld in sneltempo met haar muziek. Billie Eilish is hot and happening. Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo kon de jonge ster strikken voor een interview, en wat blijkt: ze is grote fan van Stromae.