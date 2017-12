Wereldprimeur: Stromae brengt nieuwe muziek uit met behulp van artificiële intelligentie DBJ

15u37

Bron: Spotify 0 EPA Muziek Op de streamingdienst Spotify verschijnt binnenkort het album 'Hello World' met werk van internationale artiesten, maar ook met twee nummers waaraan 'onze' Stromae meewerkte. Opmerkelijk, want Paul Van Haver, zoals hij in het echt heet, is al twee jaar out met ernstige gezondheidsproblemen.

Bijzonder aan 'Hello World' is dat het album tot stand kwam met het behulp van artificiële intelligentie, intelligente computers zeg maar. De artiesten die meedoen op het album kunnen nieuwe melodieën, harmonieën en stemmen genereren nadat ze eerst muziek door allerlei verschillende logaritmes hebben gehaald. Eén van de nummers waaraan Stromae zijn medewerking verleent is 'Hello Shadow', een dansbare plaat van Skygge met de stem van de Canadese zangeres Kiesza.

Twee terug werd Stromae ziek tijdens zijn Rwandese concertreeks. "Door de stress en de druk tijdens de tournee was ik al uitgeput", vertelde hij in Het Laatste Nieuws. "Maar de pillen tegen malaria hebben als 'versnellers' gewerkt. Tijdens de concerten voel je zoiets niet, maar bij de terugslag nadien werd ik paranoïde."