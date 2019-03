Wegens te weinig interesse: Drake schrapt een van zijn twee optredens in het Sportpaleis DBJ

21 maart 2019

07u13

Bron: Nieuwsblad 0 Muziek Op 19 en 20 april zou de Canadese rapper Drake (32) optreden in het Antwerpse Sportpaleis, maar in alle stilte zijn die twee shows gereduceerd naar één. Die ene show werd ook een week vervroegd én er zijn nog tickets te verkrijgen.

Drake is een van de populairste artiesten van het moment, maar zo te zien is de Canadese rapper over zijn hoogtepunt heen. In alle stilte werden zijn twee shows in Sportpaleis teruggeschroefd naar één, dat weet Het Nieuwsblad. De pers werd niet op de hoogte gebracht van de wijzigingen, maar alle fans die een ticket kochten, kregen een bericht in hun mailbox dat de show een week vervroegd werd of dat ze hun geld konden terugkrijgen als die datum niet paste.

In 2017 verkocht Drake nog in een mum van tijd twee Sportpaleizen uit. Vorig jaar brak de rapper records met twaalf nummer 1-hits in de Verenigde Staten, hij deed daarmee beter dan The Beatles. Fans met een kaartje krijgen voor die ene show een gelijkaardige of verbeterde zitplaats en er zijn ook nog tickets te verkrijgen. Die kosten tussen de 56 en 109 euro.