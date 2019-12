Weduwe Chris Cornell klaagt Soundgarden aan Redactie

10 december 2019

De weduwe van Chris Cornell sleept zijn band Soundgarden voor de rechter. Vicky Cornell wil de rechten op zeven nog niet uitgebrachte nummers in handen krijgen en beweert nog honderdduizenden dollars aan royalty's tegoed te hebben. Dat meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

De zaak draait vooral om de zeven nog niet uitgebrachte nummers. Die liedjes, onder meer de laatste waar Chris aan werkte voor hij in 2017 een einde aan zijn leven maakte, behoren volgens Vicky toe aan Chris' nabestaanden. De nummers zijn ‘geschreven door alleen Chris, bevatten zijn eigen vocalen en werden nagelaten aan zijn nabestaanden’, citeert TMZ uit de documenten. Vicky zou de nummers hebben aangeboden aan Soundgarden, maar de band gaf aan niet samen te willen werken.



Soundgarden-gitarist Kim Thayil zei vorige maand dat de nummers met vocalen van Chris nog niet zijn uitgebracht vanwege obstakels'. Daarmee doelde hij op Vicky, beweert de weduwe in de juridische documenten, en daarmee bracht Thayil haar en de kinderen in gevaar door de ‘loyale en dolle fanbase’ van Soundgarden op het verkeerde been te zetten.



Volgens de band zijn de betwiste opnamen in samenwerking met Chris en Soundgarden tot stand gekomen. Zo zou Chris voor vijf van de zeven nummers samengewerkt hebben met de bandleden. Soundgarden heeft nog niet gereageerd op de aangespannen rechtszaak.