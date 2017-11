Waylon opnieuw voor Nederland naar Songfestival TDS

13u44 0 ANP Kippa Muziek De Nederlandse zanger Waylon, Willem Bijkerk in't echt, zal Nederland voor de tweede keer vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Lissabon. Dat meldt zender AVROTROS.

Het is de tweede keer dat Waylon voor onze noorderburen naar het Songfestival gaat. Samen met Ilse DeLange was hij in 2014 een van de succesvolste inzendingen ooit: hun liedje Calm after the Storm werd eindige toen tweede.

Het hele avontuur eindigde echter in mineur voor de zanger: DeLange wou niet meer als duo verder. Nu gaat Willem dus zelf een nieuwe kans wagen. Het liedjesfestival heeft het nieuws intussen ook zelf bevestigd op Twitter.

Waylon vindt het volgens AVROTROS "ontzettend leuk" dat hij opnieuw is gevraagd. "Nu hij als solo-artiest gaat, zien we dat als totaal iets anders dan vorige keer toen hij deel uitmaakte van het duo The Common Linnets. Waylon is superveelzijdig. Hij kan heel veel. Qua act kunnen we nog alle kanten met hem op."

De 63e editie van het Songfestival vindt plaats in Lissabon. Portugal won vorig jaar met Salvador Sobral voor het eerst in 53 deelnames. Het Songfestival is op 12 mei, de halve finales zijn op 8 en 10 mei. Voor België doet de 27-jarige Laura Goeseneken mee.