Wauw: Sennek bewijst dat ze dé beste Bond-girl zou zijn met dit nummer SVH

06 maart 2018

06u14 4

Dat haar song 'A Matter Of Time' pure 'James Bond' ademt, wilde onze Vlaamse Songfestivalkandidate 'Sennek' gisteren absoluut niet ontkennen. Maar dat de sound van '007' haar op het lijf geschreven is, mocht al blijken in 2012. Toen waagde de nu 27-jarige Leuvense zangeres zich in het Gentse 'Kuipke' als 'Lola' aan 'Tomorrow Never Dies', de titelsong van de gelijknamige 'Bond-film' uit 1997 met Pierce Brosnan in de hoofdrol. Zelfs dirigent Dirk Brossé, leider van het Brussels Filharmonisch Orkest, was toen al zichtbaar onder de indruk van haar kunnen.