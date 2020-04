Warner Music en de Wereldgezondheidsorganisatie lanceren eenmalig digitaal festival ‘PlayOn Fest’ SDE

21 april 2020

21u37 0 Muziek Wie dit weekend zin heeft in live-muziek, heeft geluk. Niet alleen is er het Wie dit weekend zin heeft in live-muziek, heeft geluk. Niet alleen is er het eerste Belgische online muziekfestival , maar ook Warner Music Group en de Wereldgezondheidsorganisatie lanceren een eenmalig virtueel festival ‘PlayOn Fest’. Dat vindt van 24 tot 26 april plaats.

Het festival belooft het eerste van zijn soort te zijn met energieke optredens van supersterren die wereldpodia innemen zoals onder meer Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, Primavera Sound, Rock In Rio. PlayOn Fest pakt uit met een line-up van meer dan 65 artiesten waaronder Ed Sheeran, Cardi B, Coldplay, Gucci Mane, Portugal. The Man, Saweetie, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, Bebe Rexha, Roddy Ricch, Panic At The Disco, Janelle Monáe, Green Day, Ava Max, Kevin Gates, Alec Benjamin en vele anderen. Alle opbrengsten van dit evenement gaan integraal naar de Wereldgezondheidsorganisatie die onlangs haar Amerikaanse federale steun verloor. Het festival heeft ook een merchandise waarvan de opbrengsten naar de WHO gaan.

Wil je mee digitaal feestvieren? Surf dan zeker naar YouTube.com/Songkick op 24 april om 18u en geniet een heel weekend lang van de beste optredens.