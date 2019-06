Wachten op afscheid van Slayer op gezellig druk en warm Graspop sam

21 juni 2019

16u47

Bron: belga/eigen berichtgeving 0 #AtTheFestivals In Dessel vindt de uitverkochte Graspop Metal Meeting plaats met uitstekend weer. Van vrijdag tot en met zondag genieten elke dag 50.000 metalfans van toppers als Within Temptation, Slipknot, Kiss en Slayer. Die laatste band speelt vanavond zijn allerlaatste optreden op Belgische bodem.

Graspop telt opnieuw twee hoofdpodia en twee grote tenten, de Marquee en de Metal Dome. De Jupiler Stage is een kleiner openluchtpodium waar vooral hardcorebands optreden, terwijl je in het vernieuwde Classic Rock Café coverbands vindt op het zesde en kleinste podium. In tegenstelling tot vorig jaar is de donderdag weer gewoon een opwarmdag en geen volwaardige festivaldag, waardoor de grote intocht van metalheads beter werd gespreid en ook stukken vlotter verliep dan vorig jaar.



Insmeren is vandaag de boodschap: de zon zit regelmatig verborgen achter wolken maar als ze komt piepen, is het meteen ongenadig. Al in de vroege namiddag liepen veel metalheads met een rood aangezicht rond. En met kleine oogjes, want op de preparty gisteren was al opvallend veel volk.

Topper was daar Phil H. Anselmo and the Illegals, die een blik nummers van Pantera opentrokken voor een bomvolle Marquee. Anselmo was goed bij stem en opvallend rustig, zeker in vergelijking met de razernij waarmee hij destijds met Pantera op het podium stond. Een paar keer kregen we magie op het podium, al was dat niet echt dankzij maar eerder ondanks de band. Vooral de gitaarpartijen van The Illegals waren geregeld slordig, al stoorde dat de fans allerminst. Daarna volgden twee afsluitende feestjes in de Metal Dome en het Classic Rock Café - mét danseressen.

Sterke start

Vandaag stonden enkele buitenbeentjes al heel vroeg op de affiche. Terwijl het gros van het publiek de weide nog moest betreden, beukten de Nieuw-Zeelanders van Like A Storm het metalfeest in gang met een didgeridoo. Nog origineler was The Hu in de Metal Dome, een jonge metalband uit Mongolië met een eigen uniek genre dat metal combineert met traditionele Mongolische folkinstrumenten en keelzang.

De tent zat afgeladen vol, het publiek stond zelfs rijen dik buiten de tent én reageerde enthousiast op de tonen van onder meer Yuve Yuve Yu, de -bescheiden- hit van het collectief. Tijdens én na het optreden werd nog luidkeels ‘Hu, hu, hu’ gescandeerd. In de Marquee was het daarna al flink warm in de Marquee, waardoor de zanger van Whitechapel een groot deel van het optreden een witte handdoek vasthield om zijn zweet af te vegen.

Net als de andere dagen staan vandaag veel toppers en oudgedienden op de affiche. Het Amerikaanse hardcorecombo Hatebreed toverde al voor een negende keer circlepits op Graspop, terwijl voormalig Deep Purple-bassist en -zanger Glenn Hughes (overvloedig) liet horen dat hij nog altijd belachelijk hoge noten haalt. Met een topband op korte afstand bij zich speelde en zong hij de pannen van het dak. Smoke on the Water en een verschroeiend Burn sloten een prachtig optreden af.

Programma

Fans van het doomgenre kunnen hun hart ophalen bij het Zweedse combo Candlemass, de grondleggers van de traditionele doommetal. Het debuutalbum Epicus Doomicus Metallicus uit 1986 staat nog steeds geboekstaafd als een mijlpaal in het doomgenre. Niet alleen bracht de band met The Door to Doom na zeven jaar nog eens een nieuw studioalbum uit, daarnaast werd zanger Johan Langquist na 32 (!) jaar teruggehaald. De stem van Epicus Doomicus Metallicus en volgens vele fans de énige echte zanger van de Zweedse rockers. Candlemass treedt vrijdag om 16.00 uur op in de Marquee.

Een stevige maaltijd later kunnen de fans zich vergapen aan de melodische deathmetal van het Finse Children of Bodom. Hun tiende studioplaat Hexed werd in maart op de wereld losgelaten en ze staan al voor de zevende keer op de affiche. De Marquee zal ondanks het goede weer goed gevuld zijn als Bodom om 19.10 uur van start gaat.

Iets voor 21.00 uur treedt de verpersoonlijking van Odin aan in de vorm van Johan Hegg, de frontman van Amon Amarth. De Zweedse melodieuze vikingmetalband staat voor de zesde maal in Dessel, met in de achterzak het nieuwe album Berserker. Al meer dan 25 jaar brengt de band bombastisch geluid in combinatie met verhalen uit de Scandinavische mythologie.

Afsluiters

Mysticum zou je dan weer zonder enig probleem een héél aparte band kunnen noemen: niet alleen kwamen ze halfweg de jaren 90 aan de metaldeur kloppen (en dat kan je gerust letterlijk nemen) met hun zelfgecreëerde industrial black metal -ze maken gebruik van een drumcomputer- op In The Streams Of Inferno, daarnaast leidde een met drugs gevuld leven al snel tot de opdoeking van de Noorse band. Tot de herrijzenis in 2014: toen bracht het trio plots Planet Satan uit, de plaat die al op de hoes van het eerste album werd aangekondigd. Sindsdien is de trein opnieuw vertrokken. Om 22.15 uur in de Metal Dome.

De afsluiter op Mainstage 1 zijn de noorderburen van Within Temptation. Sharon den Adel en haar band staan al voor de achtste keer op Graspop. De symfonische metalband kan gerust een van de succesvolste in het genre genoemd worden.

De enige echte afsluiter van de eerste dag staat dus niet op Mainstage 1, maar op Mainstage 2: de oudgedienden van Slayer zijn voor een laatste keer te bewonderen op Graspop, en bij uitbreiding in de Benelux. Na bijna 40 jaar stopt de mythische Amerikaanse thrashmetalband er voorgoed mee. Met hun passage vestigen ze meteen ook een record, want ze worden de eerste act die voor de tiende maal op de GMM-affiche prijkt. Verwacht je aan intussen legendarische songs als Angel of Death, War Ensemble en Seasons in the Abyss.

De weergoden lijken het festival alvast gunstig gezind: drie dagen zon worden voorspeld, met zondag temperaturen tot 28 graden