Waarom Yungblud de stem van een generatie genoemd wordt: “Heel veel energie, plezier, een megafoon en een klein beetje gevaar” SD

25 maart 2019

13u35

Bron: The Georgia Straight/Alternative Press 0 Muziek Het gaat hard voor Yungblud. De jonge Brit - amper 20 is ‘ie - heeft net een tweede concert in de AB toegevoegd aan zijn planning. Deze zomer is hij ook nog op Rock Werchter te zien. Het geheim van zijn succes? Een hondstrouwe fanbase, doodeerlijke teksten en een opwindende muzikale mix.

Wanneer het over Yungblud - echte naam Dominic Harrison - gaat, vliegen de superlatieven je al snel om de oren. ‘De stem van een generatie’ wordt hij genoemd. En ‘een wonderboy met een gouden toekomst’. Met amper één single op zijn naam werd hij in 2017 al geboekt voor het Lowlands-festival en de uitverkochte shows volgden elkaar snel op, zeker toen in 2018 ook debuutalbum ‘21st Century Liability’ werd uitgebracht.

Zijn fans, voornamelijk tieners, dossen zich voor concerten uit in Harrisons kenmerkende roze sokken en water-in-de-kelder-broek, maar bovenal: ze herkennen zich in de rauwe, kritische, maar doodeerlijke teksten van Yungblud. De maatschappijkritische lyrics gaan wel degelijk ergens over. Zo komen seksueel misbruik (‘Polygraph Eyes’), hebzucht van bedrijven (‘I Love You Will You Marry Me’) en wapenwetten in de Verenigde Staten (‘Machine Gun - F*ck The NRA’) aan bod, maar ook drugs (‘Doctor Doctor’ en ‘Medication’) en de jonge generatie die zich tegengehouden voelt door de oudere (‘Psychotic Kids’). Harrison zelf denkt dat dat de reden is waarom zijn muziek tieners zo aanspreekt: ook zij hebben de attitude om actie te ondernemen als ze iets willen veranderen. “Tegenwoordig proberen heel wat mensen om iemand anders te zijn om indruk te maken op de massa”, vertelde hij in The Georgia Straight. “Ik ben ook door die fase gegaan. En ik moest dat meemaken om later te beseffen: ‘Weet je wat? Het maakt me geen f*ck uit wat mensen denken.’ Je kan alleen maar jezelf zijn. Als mensen niet leuk vinden wie je bent, dan moeten ze niet in je leven zijn. Dat is wat zo geweldig is aan mijn groeiende fanbase. Het is een groep mensen uit verschillende lagen van de bevolking die gewoon gehoord willen worden.”

Familie

Als er iets is wat Harrison alvast goed begrepen heeft, is het dat zijn fanbase voor hem door het vuur zou willen gaan. Hij onderhoudt dan ook regelmatig het contact met zijn fans via Instagram en Skype, maar probeert ook live tijd te nemen om gesprekken te nemen met de mensen die naar zijn concerten komen kijken. Zo was hij onlangs op tournee in Amerika, waar hij in een zaal speelde waar enkel mensen boven de 21 jaar toegelaten waren. Voor het concert besloot hij dan maar om een meet-and-greet te doen met zijn Amerikaanse fans die jonger zijn dan 21. “Zij maken een groot deel uit van mijn fanbase", vertelde hij daarover. “Ik deed het in een beroemd kiprestaurant. Het was geweldig om hen te ontmoeten en met hen rond te hangen na de show, merchandise te handtekenen en met hen te praten. De essentie van Yungblud is connectie. Dat is al wat ik wil doen: verbinding maken met mensen. In het begin begon ik muziek te schrijven omdat ik mijn gedachten wilden uiten en dat wat in mijn hoofd zat, naar buiten wilde krijgen. Toen ik zag hoeveel mensen zich daarmee vereenzelvigden, werd het een soort van familie, en echt razendsnel.”

ADHD

Die nood om een soort gemeenschap op te bouwen (en daar ook schijnbaar moeiteloos in te slagen) heeft te maken met Harrisons eigen nood aan een vangnet. Wie al eens een liveshow van Yungblud zag, weet dat de zanger als een botsballetje over het podium stuitert en met moeite een seconde stil kan zitten. ADHD is het verdict. “Ik groeide ermee op”, vertelde Harrison aan Alternative Press. “Heel wat mensen begrepen mijn intenties niet. Ik paste niet in het vakje dat door de maatschappij aanvaard werd. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat je buiten dat vakje staat, dan weet je hoe afschuwelijk dat is. Ik wilde iets opbouwen dat zou ingaan tegen wat me onderdrukte, en dat is Yungblud. Het creëert een gemeenschap van mensen die, wat er ook gebeurt, zichzelf zijn. Je bent hier veilig om jezelf te zijn. Maakt niet uit wat er buiten gebeurt, voor de duur van de show, of de periode dat we online zijn, kan je jezelf zijn en alle bullshit vergeten.” Daarnaast appreciëren zijn fans ook hoe open Harrison over zijn depressies en angsten praat.

Opwindende mix

Niet alleen op tekstueel, maar ook op muzikaal vlak doet Yungblud het hart van fans en muziekcritici wereldwijd sneller kloppen. Met zijn opwindende mix van rock-n-roll, punk, ska en hip-hop zorgt hij voor een frisse wind in de muziekwereld. Kan ook moeilijk anders, aangezien hij Bob Dylan, The Beatles, Eminem, Arctic Monkeys en Kanye West als zijn invloeden noemt, en huidige rockmuziek afdoet als “vier idioten in een leren jasje die over niets zingen.” (Hadden we al gezegd dat Harrison geen blad voor de mond neemt?) Het licht commerciële sausje waarmee hij zijn nummers overgiet doet niets af aan het experimentelere karakter daarvan, maar zorgt er alleen maar voor dat ze gemakkelijk in het oor blijven liggen en eenvoudig mee te brullen zijn. Een voordeel voor de liveshows van de Brit, die hij zelf omschrijft als “heel veel energie, heel veel plezier, een megafoon en een klein beetje gevaar.” Wie komt kijken, mag zich dan ook verwachten aan een jonge artiest die het podium over rent en springt en die wel eens met een gitaar durft te gooien of in een moshpit springt.

Zelf aan het werk zien?

Op 30 juni speelt Yungblud op Rock Werchter. Op 28 en 29 oktober 2019 staat hij in de AB in Brussel.