Waarom Taylor Swift ‘walgt’ van de nieuwe eigenaar van haar muziek SD

03 juli 2019

10u52 0 Muziek “Dit is echt de slechtst mogelijke uitkomst.” Het nieuws dat Scooter Braun (38) de nieuwe eigenaar is van platenmaatschappij Big Machine Records, en dus ook van haar masters (de originele opnames van een nummer, red.), kwam hard binnen bij Taylor Swift (29). Maar waarom eigenlijk? En wat is er sinds de bekendmaking van de overname allemaal al gebeurd?

Op zondag raakte bekend dat Ithaca Holdings, het bedrijf van Scooter Braun, platenmaatschappij Big Machine Records had overgekocht. Daarmee werd Braun in een klap ook eigenaar van alle masters - de originele opnames van een nummer - van Taylor Swift. Toen de 14-jarige zangeres in 2004 een contract tekende bij de platenmaatschappij, stond ze de rechten op de masters van haar eerste zes albums ‘tot in de eeuwigheid’ af aan platenbaas Scott Borchetta in ruil voor een grote som geld - wat trouwens geen abnormale regeling is. Vorig jaar verruilde Swift Big Machine voor Universal’s Republic Records, maar haar masters bleven dus achter. Door de overname van de platenmaatschappij krijgen ze wél een nieuwe eigenaar: Scooter Braun, die onder andere manager is van Justin Bieber, Demi Lovato en Ariana Grande.

Nachtmerrie

Taylor Swift uitte haar ongenoegen over de overname in een lang bericht op haar Tumblr.-pagina. “Al jarenlang smeek ik om een kans om eigenaar te zijn van mijn werk”, schrijft ze. “In de plaats krijg ik een kans om opnieuw een contract te tekenen bij Big Machine Records en een album ‘terug te verdienen’ voor elk album dat ik binnenbreng. Ik ging weg omdat ik wist dat wanneer ik dat contract tekende, Scott Borchetta het label zou verkopen, en dus mij en mijn toekomst zou verkopen.” Ze gaat verder: “Ik ontdekte dat Scooter Braun mijn masters had gekocht toen het werd aangekondigd. Ik kan alleen maar denken aan het niet-aflatende, manipulatieve getreiter dat hij al jarenlang mijn richting uitgooit. Nu heeft Scooter mijn levenswerk van me afgenomen, en ik kreeg geen kans om het te kopen. Mijn muzikale erfgoed ligt in de handen van iemand die het probeerde te ontmantelen. Dit is de slechtst mogelijke uitkomst.”

Swift wijst ook met een beschuldigende vinger naar Scott Borchetta, de voormalige platenbaas van Big Machine Records. “Toen ik mijn masters achterliet in de handen van Scott, nam ik er vrede mee dat hij ze uiteindelijk zou verkopen. Maar zelfs in mijn ergste nachtmerries beeldde ik me niet in dat Scooter ze zou kopen. Elke keer dat Scott Borchetta me de woorden ‘Scooter Braun’ hoorde zeggen, was ik ofwel aan het huilen of aan het proberen om dat niet te doen. Hij wist wat hij deed, zij allebei. Een vrouw controleren die niet met hen geassocieerd wil worden. Tot in de eeuwigheid.”

Kanye West

Maar waarom heeft Swift zo'n groot probleem met Scooter Braun? Dat heeft eigenlijk te maken met een (voormalige) client van Braun: Kanye West. Je herinnert je vast nog dat West tijdens de uitreiking van de VMA’s in 2009 het podium opliep, de microfoon uit Swift’s handen trok en riep dat Beyoncé eigenlijk die award had moeten winnen? Sindsdien konden de twee muzikanten elkaar niet ruiken of zien, en in 2016 bereikte de heisa een nieuw hoogtepunt toen West het nummer ‘Famous’ uitbracht, compleet met expliciete muziekvideo waarin Taylor Swift in bed ligt met onder andere Anna Wintour, Donald Trump en Rihanna - allemaal naakt. Kim Kardashian deelde een telefoongesprek waarin Swift akkoord gaat met het concept van de video - iets wat de zangeres altijd blijft ontkennen. Volgens Swift zit Scooter Braun achter beide ‘pesterijen’ - de video en het gelekte telefoongesprek - en is hij het brein achter de foto waarop Justin Bieber, Kanye West en Scooter Braun aan het FaceTimen zijn, en waarop ze schreven ‘Taylor Swift what up’. “Dit is Scooter Braun, die mij pest op sociale media wanneer ik op mijn laagste punt zat”, schrijft ze erbij. “Hij wordt eigenaar van alle muziek die ik ooit gemaakt heb.”

Aandeelhouder

Scott Borchetta, platenbaas van Big Machine Records, kon niet lachen met de uitspraken van Taylor Swift en besloot zijn versie van de feiten te geven. “Het is tijd om de puntjes op de ‘i’ te zetten”, schrijft hij. “Scott Swift, de vader van Taylor, was aandeelhouder van Big Machine Records, LLC. Op donderdag 20 juni hebben we de aandeelhouders voor het eerst op de hoogte gebracht van een officieel telefoontje van de aandeelhouders voor dinsdag 25 juni. Toen vertelden we hen over de hangende deal met Ithaca Holdings. Ze hadden drie dagen om alle details van de voorgestelde transactie te bekijken. Op vrijdag 28 juni hadden we het laatste telefoontje waarop de transactie met het merendeel van de stemmen goedgekeurd werd: 3 op 5 aandeelhouders stemde ‘ja’ met 92% van de stemmen van de aandeelhouders.” En hij heeft nog meer te zeggen: “Uit beleefdheid sms’te ik Taylor persoonlijk op zaterdag 29 juni om 21.06 uur om haar als eerste te informeren over het verhaal dat zondag bekendgemaakt zou worden zodat ze het van mij zou horen.” Borchetta zegt dus dat hij ten zeerste betwijfelt dat Swift pas op zondag 30 juni, net zoals de rest van de wereld, voor het eerst over de overname hoorde.

“En wat haar opmerkingen over ‘in tranen zijn of op het randje van’ wanneer de naam van Scooter Braun genoemd werd, dat heb ik zeker nooit meegemaakt. Wist ik van eerdere problemen tussen Taylor en Justin Bieber? Ja. Maar er waren ook momenten waarop Taylor wist dat ik dik was met Scooter en dat Scooter en erg goede bron van informatie was wat betreft album releases, tournees en dergelijke en dat ik hem om informatie vroeg voor ons. Scooter was alleen maar positief over haar.”

Een woordvoerder van de zangeres ontkent trouwens dat Scott Swift op de hoogte was. “Hij nam niet deel aan het telefoontje, omdat hij geen informatie van zijn eigen dochter wilde weerhouden. Taylor ontdekte het nieuws via nieuwsartikels toen ze wakker werd, voordat ze een berichtje van Scott Borchetta zag, en hij belde haar niet op voorhand”, klinkt het.

Voor- en tegenstanders

Ondertussen hebben ook heel wat beroemdheden gereageerd op de heisa. Zo volgen Nicki Minaj, Camila Cabello, Miley Cyrus en Rihanna Scooter Braun niet langer op Instagram, wat in deze tijden een duidelijk teken is dat ze het niet eens zijn met zijn acties. Zangeres Halsey drukt haar steun voor Swift iets nadrukkelijker uit: “Taylor Swift is een grote reden waarom ik er altijd op sta om mijn eigen muziek te schrijven”, klinkt het op Twitter. “Ik geloofde dat wanneer zij het deed, dan moest ik het doen. Want zo laat je iemand iets voelen. (...) Het maakt me misselijk dat het niet uitmaakt hoeveel macht of hoe succesvol een vrouw in dit leven ook is, ze nog steeds vatbaar is voor iemand die je uit wrok machteloos doet voelen. Het zegt veel over hoe ver we in de muziekindustrie gekomen zijn. Over hoe schrijvers behandeld worden. Over hoe je gerespecteerd kunt worden als entertainer, maar hoe je uitgebuit wordt als schrijver.”

Martha Hunt, topmodel en vriendin van de zangeres, kan niet geloven dat net Braun de eigenaar wordt van Swift’s masters. “Taylor verdient het niet dat iemand die haar constant gepest heeft de rechten bezit van haar bloed, zweet en tranen. Dit zijn de middeleeuwen niet - artiesten moeten niet onderdrukt worden. Ik kan niet trotser zijn op mijn vriendin die opkomt voor wat juist is.” Ook Iggy Azalea heeft haar twijfels over de deal: “Het gaat meer over het feit dat ze geen kans heeft gekregen om ten minste een bod uit te brengen op haar eigen masters, terwijl ze het duidelijk heeft gemaakt dat ze ze wilde kopen. Ik begrijp helemaal waar ze vandaan komt.”

I think from what I can see; it’s more about the fact they didn’t even give her the opportunity to at least bid on her own masters; when she’s made it known she wanted to purchase. I can totally understand where she’s coming from. IGGY AZALEA(@ IGGYAZALEA) link

Taylor doesn’t deserve for someone who has constantly BULLIED her to OWN THE RIGHTS to her blood, sweat, + tears. It’s not the dark ages - artists shouldn’t be held down, and I couldn’t be prouder of my friend for standing up for what’s right. End of story. Martha Hunt(@ MarthaHunt) link

Maar ook Scooter Braun kan op steun rekenen. Justin Bieber, al jarenlang protegé van Braun, was een van de eerste die openlijk zijn steun uitsprak voor zijn manager én tegelijkertijd zijn excuses aanbood aan Swift voor die foto van jaren geleden. “Ik dacht dat het grappig was, maar nu ik erop terugkijk, besef ik dat het smakeloos en ongevoelig was”, klinkt het. De zanger geeft toe dat hij de foto online plaatste en dat Scooter hem nog probeerde tegen te houden. “Scooter heeft je gesteund sinds het moment waarop ik je voorprogramma mocht zijn." Hij vervolgt echter: “Wat wilde je bereiken met dat bericht? Het lijkt alsof je sympathie wilde opwekken, maar je weet dat je fans nu Scooter gaan pesten. Ik wil dat je weet dat Scooter en ik van je houden. De enige manier om dit conflict op te lossen is door communicatie. Ruziemaken online lost niets op. Ik ben er zeker van dat Scooter en ik met je willen praten om deze ruzie, pijn of andere gevoelens op te lossen. Scooter en ik hebben niets negatief over je te zeggen, we willen alleen maar het beste voor je.”

Ook popster Demi Lovato neemt het voor haar manager op. “Ik heb al vaak te maken gehad met slechte mensen in deze industrie, en Scooter is niet één van hen. Hij is een goede man. Persoonlijk ben ik erg blij dat hij op dat bepaald moment in mijn leven kwam. Stop alsjeblieft met hem te pesten. Er is al genoeg haat in deze wereld."

En Yael Cohen Braun, de echtgenote van Scooter, is ook dieper ingegaan op de hele heisa. Op Instagram schrijft ze: “Je kreeg de kans om eigenaar te worden van je masters, maar je liet het aan je voorbijgaan. Interessant dat de man waar je zo van ‘walgt’ meer in je geloofde dan je in jezelf geloofde. Je vader is aandeelhouder en was op de hoogte, en Borchetta vertelde je hier persoonlijk over voordat het bekend werd. Dus nee, je ontdekte dit niet samen met de rest van de wereld. En meisje, wie ben jij om te praten over pesten? De wereld heeft gezien hoe je vrienden verzamelt en laat vallen als verwelkte bloemen. Mijn man is helemaal geen pester, hij doet niet anders dan op te komen voor de mensen en zaken waarin hij gelooft.” Ze gaat verder: “Hij is een manager, niet God. Hij kan de acties van andere mensen niet controleren, zelfs niet die van de mensen die hij managet. Verwijt hem niet Kim je op een leugen betrapte. (...) Wat je niet gezien hebt, is wat zich achter gesloten deuren afspeelt. Wanneer hij je gesteund heeft en je verdedigd heeft. Wanneer hij zijn cliënten heeft gevraagd om vriendelijk of stil te zijn. Wanneer hij verschillende keren geprobeerd heeft om vrede met je te sluiten.”

Wat nu?

Hoe zit het nu echt? Heeft Braun effectief Big Machine Records overgekocht om Taylor Swift een hak te zetten? Uit het kamp van de manager blijft het vooralsnog erg stil - op een alweer verwijderde meme waarin gealludeerd werd op het feit dat hij Taylor Swift ‘gekocht’ had na. Tim Ingham van Music Business Worldwide vertelt echter aan BBC dat hij dat zeker geen doorslaggevend argument vindt: “Mensen geven geen 300 miljoen dollar uit met de voornaamste motivatie dat ze een superster kwaad willen maken.” Ook Mark Sutherland, journalist bij Music Week, is het daarmee eens. “Al haar albums halen enorm hoge verkoopscijfers - enkele van de hoogste cijfers in de recente popgeschiedenis. Heel wat van die nummers gaan dan ook een kleine goudmijn zijn in de streamingwereld, aangezien ze de komende 20, 30, 40 jaar nog steeds gestreamd gaan worden.” De grote motivatie van Braun lijkt dus geld te zijn, en hoe erg Taylor dat ook mag vinden, het zal haar ook geen windeieren leggen, bedenkt advocaat Ben Mclane. “Scooter gaat er geld aan willen verdienen, en Taylor gaat nog steeds royalties krijgen. Het gaat haar economisch dus zeker niet schaden. Het enige wat ze niet leuk vindt, is dat hij nu controleert wat er met de masters gebeurt.”

En ook voor papa Swift is dit geen slechte zet geweest, zegt Ingham. Scott Swift zou ongeveer 4 % van Big Machine Records hebben, wat ervoor zorgt dat hij zo’n 12 miljoen dollar verdient aan de overname. “Ze mag dan misschien erg overstuur zijn door de overname,” zegt Ingham. “Maar haar vader heeft net een grote som op zijn bankrekening bijgekregen.”

De enige manier waarop Swift haar masters nog kan terugkrijgen, is door een deal te sluiten met Braun. Voorlopig houdt de zangeres zich dus maar bezig met kleine wraakacties op Spotify. Ze blokkeert popsterren die hun steun hebben uitgesproken voor Braun, zoals Demi Lovato en Kacey Musgraves, en luistert onafgebroken naar Halsey en Camila Cabello, die haar gesteund hebben.