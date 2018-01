Waarom draait enkel Radio 2 de debuutsingle van Karen Damen? JOBG

05u00 0 VIER Karen Damen soloplaat Muziek Een maand na release oogst Karen Damen nog niet al te veel succes met haar eerste solonummer. ‘Een ander spoor’ wordt voorlopig enkel door Radio 2 gedraaid en staat op een 8ste plaats in de Vlaamse Top 50. Maar of de ex-rosse van K3 daardoor teleurgesteld is? «Helemaal niet. Een traag Nederlandstalig nummer moet rijpen», klinkt het.

Van Karens debuutsingle werd bij de release op 1 december veel verwacht. Want na een K3-tijdperk van 17 jaar ging ze op haar 43ste voor haar grote droom: «een soloplaat die 100 procent is zoals ik zelf ben». Dat ‘Een ander spoor’ klinkt als Karen Damen, staat vast. «Ik heb een jaar lang met heel fijne mensen samengewerkt die snappen wat ik bedoel», zei ze ook. Zo mocht Tim Bran, de producer van London Grammar, zijn ‘magic’ over de single strooien. Zes weken na de release werd ‘Een ander spoor’ een kleine 32.000 keer gestreamd op Spotify en staat het op de achtste plaats in de Vlaamse Top 50. Alleen, op Qmusic, MNM of Studio Brussel horen we het niet – op de dag van release na. “Tuurlijk had een plaats in de MNM-playlist bijvoorbeeld mooi geweest. Maar we waren op voorhand realistisch. Dit is een Nederlandstalig, traag nummer. Terwijl de nummers bij MNM allemaal vooral Engelstalige uptempo-nummers zijn, à la Justin Timberlake en Calvin Harris bijvoorbeeld”, reageert haar pers- en promoverantwoordelijke Helga Marquenie. “Elke radiozender heeft zo zijn eigen format en daar kunnen we niet buiten.”

In rechte lijn

Maar teleurgesteld is Damen niet. «Integendeel zelfs. Karen is niet bezig met welke hitlijsten ze haalt. Dit nummer moest vooral iets zijn dat zìj mooi vindt, en dat is volledig zo. Het komt uit haar hart», aldus Marquenie. «Trouwens: dat ‘Een ander spoor’ geen succes zou zijn, klopt eigenlijk niet. Het heeft tijd nodig om te rijpen, ja. Maar vanaf nu begint het te boomen." Radio 2 heeft het afgelopen weekend als hoogste nieuwkomer op de 20ste plaats in zijn Top 30 gezet. ‘Een Ander Spoor’ werd er sinds de release al meer dan vijftig keer gespeeld, gemiddeld zo'n tien keer per week. "Het nummer zit bij ons in de hoogste rotatie», klinkt het bij Radio 2. Zaterdag is Karen er ook nog te gast bij Ruben Van Gucht in ‘De Weekwatchers’ en zal ze “Een ander spoor” voor de eerste keer brengen voor een live-publiek.

Ondertussen focust Karen zich volledig op haar album, dat 23 februari uitkomt en op haar soloconcert op 16 maart in de Lotto Arena. Het volledige verhaal lees je vandaag in Het Laatste Nieuws.