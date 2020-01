Waarom André Rieu plots op 1 staat in Britse hitlijsten dankzij Brexit Redactie

André Rieu heeft dankzij de Brexit een nummer 1-hit te pakken in het Verenigd Koninkrijk. Zijn nummer ' Ode to Joy' is massaal omarmd door het remain-kamp, dat wil dat Groot-Brittannië in de Europese Unie blijft. "Ik vind het leuk dat onze muziek deze uitwerking heeft", reageert Nederlands grootste violist aan onze collega's van het AD.

“Het lied gaat over Europa en verbinding van mensen”, legt André Rieu uit aan het AD. Het stuk is gebaseerd op het werk van Ludwig van Beethoven en een tekst van dichter Friedrich Schiller. “Ze hebben dit gecomponeerd om de mensen samen te brengen op de wereld, zo breng ik het ook op de bühne. Dat komt enorm aan. Zeker nu met de Brexit.”



De remainers voerden de afgelopen tijd actie om het nummer op één in de hitlijst te krijgen tegen 31 januari. Dat is de dag waarop de Britten officieel de Europese Unie verlaten. Het lied staat nu dus al op de hoogste positie in de iTunes-lijst in het Verenigd Koninkrijk. Dat het door dit kamp opgepikt wordt, vindt Rieu prima. “Dat we één zijn, is precies wat wij ermee bedoelen. Dan zie je ook hoeveel mensen het niet willen.”

Humor

Rieu, die al twee keer eerder op één stond in Engeland, speelde het stuk een jaar lang als finale van zijn optredens. “Het was het jaar van de Brexit. Nu gaat die er dan eindelijk komen met alle gevolgen van dien. Maar goed, dat moeten ze zelf weten. Ik vind het leuk dat onze muziek deze uitwerking op de remainers heeft.”

De Limburger is overigens een groot fan van Engeland. “Engelsen zijn een heel apart volk. Laten we daar blij mee zijn. Dat er mensen zijn met zo'n gigantisch gevoel voor humor. Dat is ook wel nodig voor hen, want het regent daar altijd. Dan moet je wel humor hebben. Dat is voor ons muzikanten fantastisch om daar te spelen. Persoonlijk vind ik Engeland helemaal fantastisch.”