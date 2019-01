Waar blijft de beloofde nieuwe muziek? “Nieuwe liedjes ABBA komen in de herfst” TDS

Fans van ABBA moeten nog even geduld hebben voor de vorig jaar aangekondigde comeback. De twee nieuwe singles komen waarschijnlijk pas in het najaar uit, zegt een woordvoerder van de groep tegen Variety. "Er komt geen release voor de zomer. Hopelijk in de herfst", klinkt het.

Vorig jaar april werd groots aangekondigd dat ABBA voor het eerst in 35 jaar tijd met nieuwe muziek zou komen. De liedjes zouden eigenlijk in december worden uitgebracht, maar het project liep om onduidelijke redenen vertraging op. De langverwachte comeback zou gepaard zijn met een speciale tv-uitzending, gemaakt door de NBC en BBC.

ABBA is bekend van wereldhits als Dancing Queen, Waterloo en Mamma Mia. De groep won in 1974 het Eurovisiesongfestival en verkocht wereldwijd meer dan 370 miljoen platen. De groep stelde in 1983 een tijdelijke pauze in, maar zou daarna niet meer terugkeren.