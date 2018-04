Vult Oscar and the Wolf binnenkort de grootste concerthal van Nederland? MVO

24 april 2018

24 april 2018

Muziek Na twee uitverkochte concerten in AFAS Live vorig jaar, keert Oscar and the Wolf terug naar Nederland. Dit keer in de grootste concerthal van onze noorderburen.

Op 24 november geeft de band een concert in de Ziggo Dome, een zaal met een capaciteit van 17.000 man.

De electropopband brak in 2014 door met het album 'Entity'. De singles 'Princes' en 'Strange Entity' eindigden hoog in de hitlijsten en behaalden in ons land zelfs de platina status. Vorig jaar september verscheen het tweede album 'Infinity'.

Kaarten voor de show zijn vanaf donderdag te koop.