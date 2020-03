VRT steunt muzieksector: Vanaf morgen extra veel Vlaamse muziek te horen op radionetten MVO

27 maart 2020

20u19 0 Muziek Steun Vlaamse artiesten en speel hun muziek. Die oproep van de muzieksector valt bij de VRT niet in dovemansoren. Nadat ze de vorige weken hun aanbod al opdreven, bedachten de VRT-radionetten Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara en ook tv-zender Eén nieuwe programma’s en initiatieven om muziek van Vlaamse artiesten extra veel airplay te geven. “De VRT wil zo dé motor zijn voor de Vlaamse muzieksector.”

“Als VRT hebben we al lang een hecht partnerschap met de Vlaamse muzieksector. Uit verschillende hoeken horen we nu noodkreten”, zegt Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator bij de VRT. “Vooral de gevolgen van het compleet stilvallen van het livecircuit is ongezien: alle optredens worden afgelast terwijl dat een onontbeerlijke inkomstenbron is voor heel veel artiesten. Als publieke omroep met verschillende radionetten kan de VRT de Vlaamse muzieksector extra ondersteunen door hun muziek vaker te spelen dan anders. Zo kunnen auteurs, componisten en muzikanten meer inkomsten genereren via hun auteursrechten. Met ons dagdagelijks aanbod waren we al een belangrijke ondersteuner van de Vlaamse muzieksector. Door als het ware meer ‘gas te geven’, meer muziek uit Vlaanderen te spelen, geven we de Vlaamse artiesten extra zuurstof dat ze in deze barre tijden letterlijk broodnodig hebben. Het spreekt voor zich dat wanneer de livesector weer opstart, we ons partnerschap met talloze festivals, muziekclubs, concerthuizen en eventorganisatoren meer dan ooit zullen waarmaken.”

Muziek is de motor van radio en onze radionetten hebben het hele jaar door uitgesproken aandacht voor muziek van hier, weet Els Van de Sijpe, manager VRT Radio. “Nu artiesten het moeilijk krijgen, schieten onze radiocollega’s meteen in actie bij het bedenken van ideeën en programma’s. De oproep om nog meer muziek van en door Vlaamse artiesten te spelen, moesten ze dan ook maar een keer horen. Elk radionet heeft zijn eigen muziekprofiel en allemaal samen kunnen we de hele Vlaamse muzieksector ondersteunen.”