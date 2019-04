VRT speelt opnieuw nummers van Michael Jackson, zonder duiding: “We hebben als omroep nooit een uitgesproken stelling ingenomen” TK

12 april 2019

07u41

Bron: DS 0 Muziek Na de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin enkele mannen getuigen dat de King of Pop hen aanrandde toen ze kinderen waren, kwam Michael Jackson opnieuw zwaar in opspraak en weerden heel wat mensen zijn muziek. De VRT gaf toen aan dat ze zijn muziek wel zouden blijven draaien, maar dat ze duiding zouden geven bij zijn nummers. Die periode is nu echter voorbij: woensdag passeerde een van zijn nummers zonder meer op Radio 2.

Afgelopen woensdag vroeg een luisteraar op Radio 2 ‘Don’t Stop ‘Til You Get Enough’ van Michael Jackson aan. Dat nummer werd zonder meer gedraaid, ook al had de VRT een tweetal maanden geleden nog aangegeven dat ze steeds duiding zouden geven bij de nummers van de artiest. “De VRT gaat geen censuur toepassen, of de muziekgeschiedenis herschrijven. Wel gaan we omzichtiger omspringen met de muziek van Michael Jackson”, verklaarde VRT-woordvoerder Hans Van Goethem toen. “Als we nu een nummer van hem spelen dan zal in de presentatie verwezen worden naar de huidige controverse, en indien nodig context worden meegegeven.” De bewuste docu werd overigens ook op Canvas uitgezonden.

Die periode van duiding lijkt nu achter de rug te zijn. De afgelopen weken passeerden opnieuw enkele songs van Jackson de revue zonder extra uitleg. “Die omkadering was steeds een richtlijn, geen dwingende ­regel”, verklaart de VRT nu aan De Standaard. “De zenders en programmamakers beslissen zelf hoe ze de controverse en de gevoeligheid inschatten. We hebben als omroep nooit uitgesproken stelling genomen, zoals enkele buitenlandse zenders. Sommige presentatoren oordelen dus dat de heat of the moment wat voorbij is.” Er wordt wel benadrukt dat de openbare omroep voorzichtig blijft. “Er grappen over maken, bijvoorbeeld, doen we niet.”

Na het verschijnen van ‘Leaving Neverland’ werd de muziek van Michael door verschillende radiozenders in onder meer Canada en Nieuw-Zeeland geboycot. Wel was er ook kritiek op de film die, volgens onder meer de nabestaanden van de in 2009 overleden Jackson, een eenzijdig beeld zou schetsen. In de docu beweren twee mannen, Wade Robson en James Safechuck, jarenlang misbruikt te zijn door Michael Jackson.