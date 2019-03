VRT gaat “omzichtiger omspringen” met muziek van Michael Jackson EWC

04 maart 2019

18u38

De VRT laat weten "geen censuur" te zullen toepassen, en blijft dus nummers van Michael Jackson draaien. Wel zal de openbare omroep er "omzichtiger mee omspringen". Na de controverse rond 'Leaving Neverland', waarin Michael Jackson uitvoerig wordt beschuldigd van kindermisbruik, had onder andere BBC 2 aangekondigd zijn muziek niet meer te draaien.

“De VRT gaat geen censuur toepassen, of de muziekgeschiedenis herschrijven. Wel gaan we omzichtiger omspringen met de muziek van Michael Jackson.” Dat antwoordt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem op de vraag of de openbare omroep nummers van de omstreden popster Michael Jackson zal bannen, zoals onder andere de BBC doet.

BBC Radio 2 heeft zopas in alle stilte besloten om geen muziek van Jackson meer te draaien, nu de overleden zanger in de felbesproken documentaire door twee mannen wordt beschuldigd van kindermisbruik. Ook het Noorse radio-station NRK kondigde vandaag aan minstens twee weken lang geen songs van de King of Pop meer te zullen spelen.



“Als we nu een nummer van hem spelen dan zal in de presentatie verwezen worden naar de huidige controverse, en indien nodig context worden meegegeven”, klinkt het bij de VRT. “Voor de verdere toekomst houden we de vinger aan de pols.”

Leaving Neverland wordt deze vrijdag uitgezonden op Canvas.