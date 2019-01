VRT-correspondent Björn Soenens neemt single op: “Het is begonnen als een grap” DBJ

17 januari 2019

Doorgaans heeft Bjorn Soenens het als Amerika-correspondent van VRT over de laatste strapatsen van Donald Trump of bezoekt hij de locatie waar zich een ramp heeft voorgedaan, maar Soenens blijkt ook een groot muziekliefhebber te zijn. Sterker nog, dit najaar nam hij een single op. Hij deed daarvoor beroep op zijn vriend Gunther Neefs, met wie hij ‘Wandrin’ Star’ opnam, een hit van Lee Marvin uit 1970.

“Wij hebben elkaar leren toen ik samen met Guy De Pré door Amerika trok voor het Radio 2-programma ‘Route 66'", vertelt Gunther Neefs. “Toen we in Chicago waren is Björn speciaal overgevlogen vanuit New York om ons te bezoeken en daar hebben we twee dagen samen vertoefd. Dat was heel fijn en daar is het plan voor een muzikale samenwerking al grappend ontstaan. We zijn nadien blijven Whatsappen en toen Björn dit jaar tussen kerst en nieuw in het land was om zijn familie te bezoeken, hebben we afgesproken in de studio.”

Er werd voor een nummer van Lee Marvin gekozen. “’Wandrin’ Star’ is nog niet zo veel gecoverd en het is tegelijkertijd ook wel toepasselijk voor iemand als Björn”, zegt Neefs. “Het nummer gaat namelijk over iemand die de hele tijd rondreist en dat is ook wat Björn doet. Het was opmerkelijk hoe goed hij voorbereid was, dat heb ik zelden gezien. Hij kende het nummer perfect en met zijn diepe, warme basstem stond het er meteen op.”

Optredens staan er voorlopig nog niet gepland. “Maar als Björn morgen in het land is, en er is vraag naar... Waarom niet?”, besluit Neefs. Het nummer zal vanaf februari beschikbaar zijn op iTunes en Spotify.