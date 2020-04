Vrouwenkoor Scala zingt samen tegen corona, maar elke stem vanuit haar eigen kot Jolien Boeckx

09 april 2020

15u10 4 Muziek Een koor vanop afstand samen laten zingen. Het leek onmogelijk, maar Scala & Kolacny Brothers bewijzen het tegendeel. Speciaal om de mensen een muzikaal hart onder de riem te steken, namen ze hun nummer ‘I Touch Myself’ opnieuw op. Elke zangeres vanuit haar eigen kot.

“Het Amerikaanse platenlabel van Scala, Warner USA, vroeg aan ons om in deze bizarre dagen een duidelijke en speciale videoboodschap te maken voor alle fans overal ter wereld”, zegt Steven Kolacny. “Wij hebben dat gedaan met ons nummer ‘I Touch Myself’, een muzikale knipoog dus naar tijden van social distancing.” Elke Scala-zangeres nam thuis haar eigen deel van het nummer op en de broers Kolacny dirigeerden vanop afstand.

‘I Touch Myself’ is een nummer van Scala & Kolacny Brothers uit 2004, en is oorspronkelijk van de Australische band The Divinyls uit 1990. Voor het tweede seizoen van de Netflixreeks ‘Sex Education’, dat sinds januari te bekijken is, werd de versie van Scala gebruikt. Het is niet de eerste keer dat de muziek van Scala in films of tv-series gebruikt wordt. Zo waren de meisjes te horen in The Social Network, Zero Dark Thirty, Downton Abbey, Homeland en zelfs The Simpsons.