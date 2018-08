Vrouw van moordenaar John Lennon was op de hoogte van gruwelijke plannen SD

06 augustus 2018

08u55

Bron: The Mirror 0 Muziek De vrouw van Mark Chapman, de Brit die 38 jaar geleden Beatles-zanger John Lennon vermoordde, heeft in een interview met The Mirror onthuld dat ze wist dat haar man plannen had voor de moordaanslag. Twee maanden voor de feiten had hij dat al aan haar gezegd.

De Amerikaan Mark Chapman was jarenlang een grote fan van The Beatles, en in het bijzonder van John Lennon. In 1978 leerde hij in Hawaï de Amerikaans-Japanse Gloria Hiroko kennen, met wie hij trouwde omdat ze hem deed denken aan Yoko Ono, de echtgenote van zijn idool. Zijn adoratie voor Lennon veranderde echter snel in een obsessie. Na een mislukte zelfmoordpoging en het verliezen van zijn job, kwam Chapman volgens Hiroko steeds vaker dronken thuis, werd hij agressief en deed hij haar zelfs pijn.

De vrouw vertelt nu dat Chapman in 1980 al een eerste keer naar New York was gereisd om Lennon te vermoorden, maar dat hij het toen niet deed "uit liefde voor mij". Op 8 december 1980 om tien voor elf ’s avonds voerde Chapman echter alsnog zijn plan uit, en schoot hij John Lennon dood aan de ingang van het Dakota-gebouw in New York. “Dat was één van de ergste dagen van mijn leven”, aldus Hiroko. “Ik wist meteen dat het Mark was. Hij had me gezegd dat hij naar New York reisde omdat hij ‘tijd nodig had om na te denken over zijn leven’."

Levenslang

Hiroko vertelt dat haar leven die avond drastisch veranderd is. Plots was ze de vrouw van een moordenaar. Toch weigerde de strikt gelovige Hiroko ondanks toedoen van haar familie en vrienden de scheiding aan te vragen. Intussen brengt ze jaarlijks 44 uur door met haar man in de gevangenis.

Chapman kreeg levenslang en zit al 38 jaar vast in de zwaarbeveiligde Wende-gevangenis in Alden, in het uiterste westen van de staat New York. Sindsdien vroeg hij al negenmaal parool aan, maar dat werd telkens geweigerd. Dit jaar kan hij een nieuw verzoek tot vrijlating indienen. Het verzoek wordt op 20 augustus behandeld.