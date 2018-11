Vrienden van Springsteen houden weer halt in Edegem om te rocken tegen parkinson SPS

29 november 2018

09u21 5 Muziek Light of Day is weer terug, het jaarlijkse rockfestijn dat muziek inzet om het onderzoek naar de ziekte van Parkinson te steunen. Na eerst warm te draaien in New Jersey, de staat van Bruce Springsteen, is het festival weer in Europa beland, waar de muzikale vrienden van The Boss in een wisselende bezetting opnieuw het beste van zichzelf geven. Op dinsdag 11 december houden ze halt in Club27 in Edegem, waar ze de tent ongetwijfeld opnieuw in vuur en vlam zullen zetten.

Wat in 1998 begon als een éénmalig benefietconcert in Asbury Park (New Jersey), met The Boss als verrassingsact, groeide uit tot een internationale tournee die ook Europa doorkruist, met de hulp van Bruce’ collega’s en vrienden. Dit jaar houden ze halt in Noorwegen, Denemarken, Italië, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en – voor de achtste keer al! - België.

Wereldberoemde kleppers

“In Amerika lokt de concertreeks volle zalen”, zegt Jeffrey De Roeck, Springsteen-fan en organisator van de Belgische edities. “De voorbije jaren stonden onder anderen Bruce Springsteen, Southside Johnny en Buddy Miller op het podium. In Europa is de tour iets bescheidener. Maar ook hier kunnen we telkens uitpakken met wereldbekende kleppers. Deze editie zijn dat rasartiesten zoals Joe D'Urso, Anthony D’Amato, Guy Davis , Jeffrey Gaines en Vini 'Mad Dog' Lopez, ex-drummer bij The E Street Band en opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.”

De opbrengst van het concert op dinsdag 11 december gaat, net zoals die in andere landen, integraal naar The Light of Day Foundation. Dankzij het enthousiasme van wereldwijd honderdduizenden muziekfans werd zo al ruim 5 miljoen euro geschonken aan onder meer de Michael J. Fox Foundation, CurePSP, de Parkinson's Foundation en de Parkinson Unity Walk, allemaal organisaties die zich inzetten voor het onderzoek naar parkinson en aanverwante ziekten, zoals PSP en ALS.

Light of Day

11 december, Club 27, Parklaan 161, Edegem.

Deuren: 19u30.

Tickets: €15 via www.edegem.be/tickets of €20 aan de kassa.

Meer info:

lightofday@pandora.be

www.lightofday.org

www.club27edegem.be