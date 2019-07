Vrees wordt waarheid: Sting zegt Bospop twee uur voor optreden af MS

14 juli 2019

15u15

Bron: AD 1 Muziek Sting heeft zijn optreden op het Nederlandse festival Bospop om gezondheidsredenen afgezegd. Hij deed dat amper twee uur voor zijn geplande concert. De artiest moest onlangs ook al een heleboel concerten annuleren.

Sting kampt al langer met gezondheidsproblemen en moest onlangs nog een aantal concerten van zijn My Songs-tour annuleren. Hij zou op Bospop zijn tournee herstarten. Vlak voor het optreden kwam het nieuws echter naar buiten dat de gevierde artiest toch moet afzeggen. “Sting is aan de betere hand, maar heeft nog steeds last van een keelontsteking en is geadviseerd door artsen om niet op te treden", valt er te lezen op de Facebookpagina van de superster.



Bij de organisatie treedt nu plan B in werking. Dat houdt onder meer in dat er meer tijd komt voor het krap bemeten optreden van Joe Jackson. Gitaarlegende Nile Rodgers, die het brein is achter meerdere hits van Bowie, Madonna, Clapton en Sister Sledge, mag het festival nu afsluiten.