Vraag voor Nick Cave? Die kan je eind mei zelf aan hem stellen in De Roma LH

18 februari 2019

10u54 0 Muziek De Australische rocker Nick Cave komt op woensdag 29 mei naar De Roma in Antwerpen, maar niet zomaar voor een optreden. Die avond zal het publiek de kans krijgen om vragen te stellen aan Cave. Geen enkel onderwerp is taboe. Je zal er wel je beste Engels moeten bovenhalen, want er wordt geen vertaling voorzien.

“De relatie tussen Nick Cave en zijn publiek is altijd al open en intens geweest, maar recent nam die verwantschap een diepere vorm aan tijdens zijn laatste concerten met Nick Cave & The Bad Seeds”, zo luidt de aankondiging.

Cave, die vorig jaar nog op Rock Werchter stond, komt dus niet alleen zingen. Tijdens ‘An Evening of Talk and Music’ zal de zanger ook vragen van het publiek beantwoorden. Cave omschrijft de avonden als “een oefening in verbinding”. Er zijn geen onderwerpen taboe. Het publiek wordt zelfs aangemoedigd om uitdagende vragen te stellen.

Daarnaast zal de zanger die bekend werd met nummers als “Into My Arms” en “Where the Wild Roses Grow”, zijn grootste hits op piano spelen.

De organisatie benadrukt wel dat het evenement volledig in het Engels is. “Het publiek wordt geacht voldoende Engelstalig te zijn om actief te kunnen deelnemen aan het vraaggesprek, er zal geen vertaling naar het Nederlands voorzien worden.”

Bruce Dickinson

Cave is niet de eerste bekende muzikant die tijdens een onemanshow in gesprek gaat met zijn fans. Iron Maiden-frontman Bruce Dickinson stelt zondag zijn autobiografie voor in de Arenberg in Antwerpen. Ook daar zal het publiek vragen kunnen stellen over het leven binnen en buiten de muziek. Punkicoon Henry Rollins (Black Flag, Rollins Band) toert ook al enkele jaren met ‘spoken word’-optredens en deed daarbij al verschillende keren ons land aan.

De ticketverkoop voor ‘Conversations With Nick Cave - An Evening of Talk & Music’ start donderdag 21 februari om 10 uur. Tickets zijn beschikbaar via www.nickcave.com en www.deroma.be