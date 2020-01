Voormalige Nirvana-leden weer bij elkaar voor rockgala kv

02 januari 2020

23u22

Het jaarlijkse Heaven is Rock and Roll-gala in Los Angeles wordt zaterdag mogelijk een gedenkwaardige gebeurtenis. Oud-Nirvana-leden Dave Grohl, Krist Novoselic en Pat Smaer staan allen op de line-up, waardoor er gespeculeerd wordt over een mogelijk gezamenlijk optreden.

Ruim 5,5 jaar geleden trad het trio voor het laatst op onder de naam Nirvana. Dat gebeurde destijds omdat de iconische grungeband toetrad tot de Rock and Roll Hall of Fame. De overleden zanger Kurt Cobain werd op de bewuste avond vervangen door verscheidene vrouwelijke collega-artiesten als Joan Jett, Lorde en St. Vincent.

Toevallig is St. Vincent zaterdag weer van de partij. In 2014 zong ze met Nirvana het nummer Lithium.