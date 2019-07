Voormalige ‘Familie’-acteur Guillaume Devos pakt uit met nieuwe muziek KD

17 juli 2019

15u53 1 Muziek In 2014 dook acteur Guillaume Devos voor de laatste keer op in de populaire soap ‘Familie’. Sindsdien was het opvallend stil rond Guillaume, die zijn focus van tv verlegde naar het theater. Nu zoekt hij de spotlights weer op als zanger. Op 19 juli brengt hij zijn nieuwe single ‘Achterna’ uit.

Dat Guillaume kan zingen, is geen verrassing. De acteur deed in 2007 mee aan het tweede seizoen van ‘Steracteur Sterartiest’, waar hij zilver behaalde. De overwinning was toen voor ‘Mega Mindy’-actrice Free Souffriau. Zijn muzikale ambities stak hij daarna niet meer weg. Hij zong in musicals en schreef muziek. In 2016 scoorde hij nog eens een radiohit met het nummer ‘100.000 vragen’ dat hij inzong met Laura Lynn. Op ‘Achterna’ neemt hij de zangpartijen alleen voor zijn rekening. Het lied is een bewerking van het gelijknamige nummer van de Nederlander Ruben Annink.