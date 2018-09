Voormalige drumster beschuldigt Beyoncé van hekserij: "Ze heeft mijn kitten vermoord" DBJ

25 september 2018

13u52

Bron: The Blast 1 Muziek Kimberly Thompson (37), die zeven jaar in de band van Beyoncé zat, beschuldigt haar voormalige baas van hekserij. Ze zou ook haar kitten hebben gedood.

"Beyoncé luisterde mijn telefoongesprekken af en controleerde mijn financiële situatie", zegt Kimberly Thompson op nieuwssite The Blast. “Met behulp van zwarte magie en toverspreuken probeerde ze mij te intimideren”, gaat de drumster verder. “Bovendien heeft ze mijn kitten vermoord.”

Thompson zou een vloek over haar kat had uitgesproken. "Zelfs mijn therapeuten gaven me gelijk over vloek", ratelt ze in een video tegen Daily Mail. "Ik moest mijn kat zo snel mogelijk van de hand doen, anders zou ik in hele, hele grote problemen komen."

Omdat de drumster helemaal ondersteboven was van de praktijken van Beyoncé vroeg ze de rechtbank een contactverbod op te leggen. De rechter wees het verzoek van de hand en hier en daar rijzen ook twijfels over de mentale gezondheid van Thompson. Wanneer The Blast probeerde Thompson opnieuw te contacteren na de uitspraak van de rechter gaf ze niet thuis.