Voormalig ‘Temptations’-zanger Bruce Williamson overleden aan coronavirus JVE

08 september 2020

07u44

Bron: Belga 48 Muziek Zanger Bruce Williamson is op 49-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Amerikaan was lange tijd actief als zanger van de soulgroep ‘The Temptations’.

Bruce overleed zondagavond in het Mountain View Hospital in Las Vegas, na zijn strijd tegen covid-19. Dat bevestigt zijn management en zijn zoon, Bruce Williamson Jr., op Facebook. “Er zijn geen woorden die kunnen uitdrukken hoe ik me nu voel. Ik hou van je papa, bedankt dat je bent wie je bent. Ik bid tot God en we zullen elkaar opnieuw ontmoeten”, schreef zoon Williamson online.

De zanger werd geboren in Californië en begon zijn zangcarrière in de kerk. In 2006 trad hij toe bij The Temptations, waarmee hij tot 2015 op het podium stond. De populaire groep scoorde in de jaren zestig en zeventig hits als ‘My Girl’, ‘I Can't Get Next to You’ en ‘Papa Was A Rollin' Stone’. In 1989 belandde de groep in de Rock and Roll Hall of Fame.