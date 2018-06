Voormalig Fleetwood Mac-gitarist Danny Kirwan (68) overleden

TDS

09 juni 2018

21u06

Bron: BELGA 9 Muziek Danny Kirwan, vijf albums lang de gitarist van de Britse groep Fleetwood Mac, is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Mick Fleetwood in een eerbetoon op de Facebookpagina van de band.

Het was Fleetwood zelf die in 1968 de toen 18-jarige Kirwan in de groep opnam, wegens diens "liefde voor de blues".

Toeval of niet, het allereerste nummer van Fleetwood Mac waarop Kirwan op de gitaar speelde, was het instrumentale 'Albatross', dat zou uitgroeien tot een wereldhit. Op de vijf albums waaraan hij meewerkte ('Then Play On', 'Blues Jam at Chess', 'Kiln House', 'Future Games' en 'Bare Trees') verzorgde Kirwan ook occasioneel de zang. De vijf albums verschenen tussen 1969 en 1972. 'Kiln House' was het eeste Fleetwood-album met Christine McVie. In 1972 werd Kirwan door de band ontslagen wegens zijn drankprobleem.

De oorzaak van Kirwans overlijden is nog onbekend.