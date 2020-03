Voorlopig ook geen muzikale ‘Ronde van Vlaanderen’: Will Tura (79) stelt start concertreeks uit SDE

14u09 1 Muziek Het had een feestelijke tournee moeten worden: ter ere van zijn 80ste verjaardag zou Will Tura (79) maar liefst vijf concertzalen aandoen om er zijn grootste hits te brengen, mét live-orkest. Maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten: het eerste concert van de reeks wordt al uitgesteld.

Normaal gezien had Will Tura op 10 april zijn ‘Ronde van Vlaanderen' moeten aftrappen in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg, maar dat feestje gaat voorlopig niet door. Vanwege de coronamaatregelen wordt het concert - onder voorbehoud - verplaatst naar zaterdag 9 mei. Dat staat de lezen op de website van de zanger. Tickets blijven wel geldig.

De andere vier concerten (op 29 mei in het Kursaal Oostende, 6 juni in de Stadsschouwburg Antwerpen, 13 juni in het Ethias Theater Hasselt en 20 juni in de Capitole Gent) komen voorlopig niet in het gedrang.

Met de concertreeks, die de naam ‘Ronde van Vlaanderen’ kreeg, wilde Will Tura zijn 80ste verjaardag later dit jaar in stijl vieren. Samen met een live-orkest brengt hij op vijf verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn grootste hits.