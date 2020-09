Voorlopig geen Vlaamse acts in het Sportpaleis: “Belgische artiesten geven geen zekerheid op een goede ticketverkoop” MVO

28 september 2020

10u06

Bron: Gazet Van Antwerpen 10 Muziek Slecht nieuws voor fans van Niels Destadsbader, Clouseau en Bazart: het Sportpaleis plant voorlopig geen concerten in voor Vlaamse artiesten. Internationale concerten werden sowieso al uitgesteld vanwege de crisis, maar ook lokale bands worden nu gebannen tot de lente van volgend jaar.

In principe mogen concertzalen weer geopend worden zo lang ze zich aan de coronaregels houden. Voor het Antwerpse Sportpaleis betekent dat bijvoorbeeld 11.000 toeschouwers in plaats van 15.500. Dat is volgens de organisatie echter niet genoeg om te renderen. “Bij Belgische artiesten hebben we geen zekerheid op een goede ticketverkoop”, aldus Jan Van Esbroeck, uitbater van Sportpaleis Group, in Gazet van Antwerpen. “We zouden enkel onze broek scheuren. Dus doen we het gewoon niet.”

Volgens hem zal het jammer genoeg nog een tijdje duren eer dat we weer naar onze favoriete artiesten kunnen gaan kijken in de grootste zalen van het land. “Het duurt nog minstens zes maanden vooraleer we kunnen heropenen zoals we dat gewoon waren.”

Intussen worden er wel plannen gemaakt voor kleinere concerten die in open lucht kunnen plaatsvinden.