Vooral Regi en The Starlings scoren dankzij ‘Liefde voor Muziek’ BDB

27 april 2020

19u41 0 Muziek Vooral dancekoning Regi Penxten (44) en tortelduiven Kato Callebaut (28) en Tom Dice (30) van The Starlings zien hun succes stijgen dankzij het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’. Andere artiesten, zoals Karen Damen, zijn amper te bespeuren in de hitparades.

“Het succes van Regi is inderdaad opvallend”, zegt Sam Jaspers van Ultratop. “Het nummer ‘Kom wat dichterbij’ met Jake Reese en OT is een echte hit en staat al een paar weken op de tweede plaats in de hitlijst. In de Vlaamse Ultratop 50 prijkt de song zelfs al een paar weken helemaal bovenaan. En ook de Mama’s Jasje-cover ‘Zo ver weg’ staat in beide charts.”

Naast Regi lopen ook Tom Dice en Kato Callebaut van The Starlings in de kijker. “Hun K3-cover ‘Little Submarine’ prijkt op plek 18 en de kans is groot dat ook ‘For you’ snel de charts zal binnenduiken”, aldus Jaspers. Nog meer goed nieuws voor Kato en Tom: de twee staan dankzij hun succes in ‘Liefde voor Muziek’ op Valentijn volgend jaar in de Lotto Arena.

Ook opvallend: heel wat mensen lijken Mama’s Jasje opnieuw te ontdekken. “Hun ‘best of’-album staat zelfs opnieuw in de top 10. Die sprong kwam er na de aflevering waarin het werk van de groep centraal stond”, vertelt Sam Jaspers. “Ook ‘Doe het licht maar uit’ - het emotionele eerbetoon van André Hazes aan z’n overleden vader - staat in de Ultratop. En ‘Mij en m’n gitaar’ van Gene Thomas wordt ook veel gestreamd.”

De andere artiesten breken voorlopig geen potten in de hitparade. De nummers van Karen Damen en Sean Dhondt raken bijvoorbeeld niet in de Ultratop.

