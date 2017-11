Voor kerstfanaten: Sia's nieuwe kerstalbum is nu al beluisteren MVO

09u35 0 Sia Sia - Every Say is Christmas Muziek Halloween is voorbij tijd om de slingers en ballen boven te halen. Sia's nieuwe kerstalbum ligt nu al in de rekken, met de toepasselijke titel: 'Every Day is Christmas'.

Het album bevat geen covers, maar gloednieuwe kerstnummers die Sia zelf schreef. Op de cover zien we Sia's favoriete danseres, die ook steeds blijft opduiken in haar videoclip. Maddie Ziegler ziet eruit als een popje, met kleurrijke pruik en make-up. De plaat is vanaf nu beschikbaar op iTunes en Spotify, voor kerstfanaten die écht niet kunnen wacht tot december.