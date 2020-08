Voor het eerst in 35 jaar geen Night of the Proms TDS

10 augustus 2020

09u01

Bron: NOTP 0 Muziek Hoewel Night of the Proms al s inds 1985 onafgebroken op het programma van het Sportpaleis in Antwerpen staat, zal het evenement dit jaar voor de eerste keer in 35 jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Ook de volledige tour in Duitsland en Luxemburg wordt met één jaar uitgesteld.

“We hebben lang gehoopt, maar eigenlijk moesten we nu de knoop doorhakken van iets dat we al weken aanvoelden met ons verstand, maar waar ons hart nog niet klaar voor was”, aldus Jan Vereecke, CEO van organisator PSE Belgium en bezieler van Night of the Proms. “Na onze zomerse Proms in Koksijde moeten we ook Night of the Proms in Antwerpen met een jaartje uitstellen. We waren klaar om onze line-up bekend te maken en de ticketverkoop liep als een trein. Maar de veiligheid van het publiek, onze artiesten en crew gaat voor alles. En voor een halflege zaal spelen vanwege de strikte maatregelen ziet niemand zitten.”

Tickets die reeds aangekocht werden voor november 2020 worden automatisch overgeplaatst naar de nieuwe data in 2021: vrijdag 19 en zaterdag 20 november. Alle ticketkopers worden via Tele Ticket Service op de hoogte gebracht. Meer informatie via www.notp.com.

