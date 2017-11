Voor de fans: Ed Sheeran is al bezig aan nieuw album FT

19u00

Bron: ANP 687 Photo News Ed Sheeran op de Cannes Music Awards, tien dagen geleden. Hij is voldoende genezen na zijn fietsongeval en pikt de draad weer op in Singapore. Muziek Goed nieuws voor de fans van Ed Sheeran, want hij werkt volop aan een nieuw album. Meer nog: hij koos al negen nummers uit die hij op z'n nieuwe plaat wil horen. Dat zegt de zanger zelf aan 'Time Out'.

De website sprak met hem vlak voor de start van het Aziatische deel van zijn wereldtournee. Volgens Ed Sheeran liggen al veertig songs klaar. "Maar er zijn er negen die ik écht goed vind." Het is vooralsnog de vraag of ze echt op de opvolger van 'Divide' te horen zullen zijn. "Ik vind ze nu geweldig, maar dat kan morgen weer helemaal anders zijn. Dan vervang ik ze misschien door negen andere songs."

Een maand geleden was de Britse zanger nog betrokken bij een fietsongeluk. Hij raakte toen geblesseerd aan beide armen waardoor hij een deel van zijn Aziatische tournee moest uitstellen. Hij is nu genoeg genezen om de draad weer op te pikken in Singapore.

Ed staat nu trouwens in zijn eentje op het podium, maar daar komt misschien wel verandering in, zei hij nog. Hij gebruikt nu een loop pedal om zichzelf extra te begeleiden. "Dat blijf ik doen, maar het zou best kunnen dat ik voor een volgende tournee een band samenbreng", zegt hij. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. "Ik wil eerst op zoveel mogelijk plaatsen spelen met mijn loop pedal spelen. Daarna ga ik in een band spelen."