Volgende album Rob de Nijs wordt niet per se het laatste

09 oktober 2019

13u00

Bron: ANP 1 Muziek Rob de Nijs was overweldigd door alle steunbetuigingen die hij kreeg nadat hij bekendmaakte dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. De 76-jarige zanger stopt op termijn met optreden - hij wil niet met “een uitdrukkingsloos gelaat” op het toneel verschijnen. Maar hij sluit niet uit dat er nog meerdere albums volgen.

“Er zijn wat ideeën en er ligt materiaal. Móói materiaal, genoeg al om uit te kiezen”, zegt Rob woensdag in De Telegraaf. “Ik zou willen dat het een vrolijker plaat wordt dan de meest recente, ‘Niet Voor Het Laatst’. Dat is een prachtige cd geworden, waar ik erg trots op ben, maar wel een beetje zwaar al met al. Het mag wat opgewekter.”

Mogelijk zit er na dat, nog te maken, eerstvolgende album, nog meer in de pijplijn voor de Malle Babbe-zanger, zo vertelt hij voorzichtig. “Maar misschien is dat volgende album dus ook wel ‘niet voor het laatst.’ De studio in, dat kan zolang mijn stem goed blijft en die zal onder Parkinson niet veel te lijden krijgen hoor, dat staat er los van.”

Afscheidstournee

Rob benadrukt in de krant nogmaals dat alle steunbetuigingen hem goed hebben gedaan. “Ook een doorgewinterde artiest heeft af en toe een knuffel nodig, dat blijkt dan maar weer”, zegt hij. “Af en toe heb je gewoon nodig dat het wordt getoond en dat had ik vorige maand, nota bene op een dag waar ik erg tegenop had gezien. Al die reacties hebben me zo’n steun in de rug gegeven, het was echt... als een dikke knuffel!’'

De 76-jarige zanger neemt over ruim een jaar afscheid van het artiestenleven, zo liet hij eerder weten. Rob maakt eerst zijn huidige toer af en wil daarna nog een afscheidstournee doen.