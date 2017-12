Volbeat vierde headliner Graspop Metal Meeting sam

18u21 6 epa Volbeat op Rock am Ring in 2013. Muziek Graspop kondigt met Volbeat de vier headliner van de vier dagen lange XL-editie aan. De Deense band sluit de 23ste editie van het festival af op zaterdag 23 juni.

Volbeat mengt heavy metal met rebelse rockabilly en groovy gitaren en is al voor de derde keer headliner op Graspop. De jongste plaat 'Seal the Deal & Let's Boogie' schoot vorig jaar meteen naar de eerste plaats in de Ultratop-hitlijst. De andere headliners zijn Guns N' Roses op donderdag, Iron Maiden op vrijdag en Ozzy Osbourne op zondag. Het Desselse festival heeft al een vijftigtal bands bekendgemaakt en belooft gauw nog meer namen.

Het festival kondigt nog aan dat de ticketverkoop voor dagtickets zaterdag om 10 uur start. Combitickets zijn al sinds 18 november beschikbaar via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. Momenteel zijn combitickets, XL-combitickets, XL-vipcombitickets, bonnetjes en logementen in Metal Town te koop. Een XL-combiticket voor alle dagen kost 245 euro, dagtickets gaan van 89 tot 99 euro. Gewone vipcombitickets zijn al uitverkocht.

