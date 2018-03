Voetbalbond blijft bij keuze voor rapper Damso: "Willen niet gegijzeld worden door polemiek", Vrouwenraad overweegt officiële klacht Redactie

07 maart 2018

19u38 0 Muziek De Belgische voetbalbond blijft achter de keuze staan om het WK-lied dit jaar door de Brusselse rapper Damso te laten maken. Dat heeft de KBVB bekendgemaakt in een statement op haar website. "W e wensen niet gegijzeld te worden door deze polemiek en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze voor Damso, om de volgende song van de Rode Duivels op te nemen met het oog op het WK 2018."

De Brusselse rapper met Afrikaanse roots was recent (opnieuw) in opspraak gekomen voor vrouwonvriendelijke teksten in zijn eerdere songs. De vrouwenraad riep de sponsors van de KBVB daarom op om Damso te wraken als zanger van het volgende WK-lied voor de Rode Duivels. Verschillende sponsors, zoals AB Inbev, Carrefour en Coca-Cola geven daarop aan dat ze inderdaad in hun maag zitten met de keuze voor Damso.

De voetbalbond zal echter niet op zoek gaan naar een andere zanger - of zangeres, zoals Zuhal Demir suggereerde - om Damso te vervangen. "Damso, fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel. Hij is ook een voorbeeld van integratie", legt de KBVB uit. "Deze boodschap was in onze ogen fundamenteel omdat we deze waarden altijd hoog in het vaandel hebben gedragen en we dit zullen blijven doen."

Polemiek

In samenspraak met platenmaatschappij Universal Music koos de voetbalbond voor Damso. "In november 2017 officialiseerde de KBVB deze keuze en niet veel later profiteerde de Vrouwenraad, die zich tot dan in stilzwijgen had gehuld, van onze mediatisering om een polemiek op te starten over de afgelopen songteksten van deze artiest", zo haalt de KBVB uit.

"Op dit moment worden we opnieuw ongewild geconfronteerd met deze zelfde polemiek, maar we wensen hierdoor echter niet gegijzeld worden en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze. We wensen wel graag te verduidelijken dat we graag zo snel mogelijk alle sponsors uitnodigen om hen de song te laten beluisteren en hen (opnieuw) het proces uit te leggen die tot deze keuze heeft geleid."

Vrouwenraad: "Veldslag verloren, oorlog nog niet"

"Erg. Heel erg", reageert Magda De Meyer van de Vrouwenraad. "We bekijken nu welke stappen we moeten zetten, om klacht in te dienen bij het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Want sorry, dit kunnen we niet blauw-blauw laten. We hebben een veldslag verloren, maar de oorlog nog niet. De reacties die we kregen op onze actie doen, waren toch duidelijk? Zelfs vanuit de regering kregen we steun: staatssecretaris Zuhal Demir en minister Alexander De Croo vonden dat de Voetbalbond van zo'n artiest toch geen uithangbord voor de Rode Duivels konden maken."

Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) reageerde ook al op de beslissing van de voetbalbond. Kort, doch veelzeggend: "Onbegrijpelijk".

