Vlaanderen krijgt groots Hazes-eerbetoon KDL

21 februari 2018

09u43 0 Muziek Meer dan 45.000 mensen namen veertien jaar geleden in de Amsterdam ArenA afscheid van André Hazes. Zijn pakkende afscheidsceremonie werd rechtstreeks uitgezonden, goed voor ruim zes miljoen kijkers, waarvan meer dan één miljoen Vlamingen. Jaren na zijn dood blijft André immens populair in de Lage Landen en zijn Hazes-klassiekers als 'Zij gelooft in mij' en 'Een beetje verliefd' uitgegroeid tot collectief muzikaal erfgoed. Hoog tijd voor een grootse 'Ode aan Hazes' en die komt er op zondag 22 april in de Antwerpse Lotto Arena.

Samen met een live band, brengen Volumia!-boegbeeld Xander de Buisonjé, gepassioneerd Hazes-vertolker Luc Caals, Vlaamse topzangeressen Dana Winner en Isabelle A en 'Steracteur Sterartiest'-winnaar Michiel De Meyer de grootste hits van Hazes."Dit is een middag voor iedereen die houdt van het levenslied en de tijdloze klassiekers van André Hazes. We gaan er een groot muzikaal feest van maken, pure ambiance in een absolute topproductie!", klinkt het bij de organisatoren.

Dana Winner bracht in 2007 het Hazes-nummer 'Als je alles weet' uit, een postuum duet met wijlen André. "Ik kan niet om het even welk nummer coveren, dat is bij mij een heel proces. Om te beginnen moet ik een 'match' hebben met een liedje. Ik herinner me nog hoe ik in 2007 alle albums van André beluisterd heb en bij 'Als je alles weet' was er uiteindelijk die ultieme klik. Het is niet zijn meest bekende liedje, maar ik vind het een pareltje met een prachtige tekst. Dat ik het nummer live kan brengen, op mijn eigen manier, op 22 april in de Lotto Arena, is dan ook iets waar ik enorm naar uitkijk", vertelt de zangeres. Voor 'Steracteur Sterartiest'-winnaar Michiel De Meyer is optreden in de Lotto Arena, tussen deze gevestigde waarden, een volgende stap in de realisatie van zijn muzikale droom. "Wie had enkele maanden geleden gedacht dat ik ooit op dezelfde affiche zou staan als Xander de Buisonjé, Isabelle A en Dana Winner, een topper uit Nederland en twee van de strafste stemmen van Vlaanderen? Ik moet toegeven dat ik dat zelf ook niet meteen had verwacht. Met 'Ode aan Hazes' eren we een absoluut icoon, dus laat me nu eerst maar eens bewijzen dat ik me staande kan houden tussen deze toppers op het podium van de Lotto Arena”, besluit Michiel met de glimlach.

Vanaf woensdag 21 februari kan je tickets voor 'Ode aan Hazes' bestellen via www.teleticketservice.com of telefonisch op 070/345.345 (Max. €0,30/Min).