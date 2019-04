Vlaamse zangeres Yvonne Henneco (90) is overleden TVC

14 april 2019

11u32

Bron: Belga 0 muziek De Vlaamse zangeres Yvonne Henneco is overleden. Ze werd 90 jaar oud. Dat meldt VRT op zijn website.

Henneco was populair in de jaren vijftig en de vroege jaren zestig. Ze zong duetten met de Nederlandse zanger-presentator Henk van Montfoort, met wie ze een aantal jaren getrouwd was. Ze stond ook vaak samen op de planken met de toenmalige "prins van het Vlaamse lied" Jan Verbraeken. Ze kwam dikwijls op tv als orkestzangeres.

