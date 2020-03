Vlaamse top-dj’s kreunen onder coronavirus: “Bijna alle shows tot eind april zijn gecanceld" Jolien Boeckx

10 maart 2020

00u00 48 Muziek Ze touren normaal de hele wereld rond, maar vandaag zitten Dimitri Vegas & Like Mike thuis. Nagenoeg al hun shows in het buitenland zijn gecanceld door het coronavirus. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt." Ook Anouk Matton voelt de impact. "Ik panikeer niet, maar langer dan een half jaar moet dit niet duren."

Met de streep door Tomorrowland Winter lijkt de tendens in dj-land gezet. De ene buitenlandse show na de andere wordt geannuleerd, wegens 'te risicovol voor het publiek, maar ook voor de artiesten'. "Ik zou normaal nu op tournee gaan in Azië. Mijn agenda heb ik er speciaal voor vrijgehouden, maar nu zit ik dus gewoon thuis", zegt Anouk Matton, dj MATTN. "Daarbovenop komen nog andere shows die geannuleerd worden. In februari heb ik één show gehad, terwijl ik er normaal twee per weekend heb. Italië, Frankrijk, Japan, Thailand, China: allemaal gecanceld. Al zeker een 30-tal in totaal. Mijn manager belt me dagelijks met nog meer annuleringen. Dit is ongezien", vervolgt ze. "Ik hou mijn hart al vast voor een show in Cyprus begin mei. Daarvan heb ik nog niks vernomen."

Vluchten al betaald

Ook Dimitri Vegas voelt de impact op de shows met zijn broer Like Mike. "Tot eind april zijn zo goed als al onze shows gecanceld. We moesten normaal optreden in Japan en Bali, maar ook op plekken in Europa. We zitten nu met een gigantisch gat in onze agenda", zegt Vegas. Afgelopen weekend hadden ze nog shows in Amsterdam en Griekenland, die gelukkig wél doorgingen. "Maar dat zijn dan landen waar we naartoe moeten reizen om één show te doen, terwijl er bijvoorbeeld vier waren gepland. Heel vervelend. Wat we nu moeten doen? Thuis bezinnen." (lacht)

Gelukkig hebben de broers andere opdrachten en veel muziek die ze moeten afwerken. "Mike en ik zitten nu in Griekenland om een commercial te shooten voor Coca Cola. En uiteraard is het voor ons ook wel eens leuk om thuis te zijn, maar dat is met een dubbel gevoel."

Ook zijn vrouw Anouk Matton trekt zich op aan de tijd die ze nu voor elkaar hebben. Al laat corona zich daarin evenzeer voelen. "Dit is het moment om op vakantie te gaan, zou je denken. Maar met die dreiging heb ik daar eerlijk gezegd een beetje schrik van."

Financieel betekent het coronavirus een streep door de rekening, bevestigt ook Yves V. Zijn shows zijn tot eind april gecanceld. "We hebben geen inkomen. Sterker nog, we draaien verlies, want de vluchten hadden we al betaald. Sommige kunnen we recupereren, maar ik ben deze maand - en we zijn nog maar in het begin - al minstens 600 euro kwijt. En zo is dat al sinds januari."

(Lees verder onder de foto.)

Alle hoop op de zomer

Al hebben deze topdj's uiteraard wel een reserve opgebouwd. "Ik moet niet direct panikeren. Maar langer dan een half jaar moet deze situatie niet duren", zegt Anouk Matton, die al zo'n dertig shows geannuleerd zag.

Dj Robert Falcon hoopt intussen dat sommige shows later alsnog kunnen doorgaan. "Van januari tot mei ben ik altijd op tournee in Azië. Tot vijfentwintig shows zijn afgelast in mijn agenda. Een groot deel daarvan zou na de zomer kunnen plaatsvinden. Dat zeggen ze nu, maar zeker is dat niet." De dj rekent er net als zijn collega's op dat de zomer beterschap brengt. "Ik heb dan al veel shows in België en Europa gepland. Laat ons dat de coronacrisis tegen dan voorbij is."

Lees ook:

In de strijd tegen corona en andere virussen: kan je je afweersysteem ook zelf een boost geven?



24 vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? En wat na de krokusvakantie?